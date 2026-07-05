Çay içerken başına 2 katlı binadan beton parçası düştü: 11 dikiş atıldı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kıraathanenin önünde arkadaşıyla birlikte oturup çay içen 55 yaşındaki Selim Yıldız, ölümden döndü. 2 katlı binanın dış cephesinden kopan beton parçası, talihsiz adamın başına düştü.

Hastanede tedavi altına alınan ve kafasına11 dikiş atılan Yıldız, sorumlulardan şikayetçi oldu.

ÖĞLE SAATLERİNDE KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, 3 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Kıraathanenin önündeki kaldırımda arkadaşıyla sohbet ederek çay içen Selim Yıldız’ın üzerine, 2 katlı binadan kopan beton parçaları isabet etti.

Darbenin etkisiyle kanlar içinde kalarak yere yığılan Yıldız'ın yanındaki arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BAŞINA 11 DİKİŞ ATILDI

İhbarın ardından olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Selim Yıldız, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleyle başına 11 dikiş atılan Yıldız, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Yaşadığı şoku atlatamayan Yıldız, polis merkezine giderek bina sakinleri hakkında şikayette bulundu.

"ORADA BİR ÇOCUK DA OLABİLİRDİ"

Hastaneden çıktıktan sonra yaşadığı dehşet anlarını anlatan Selim Yıldız, olayın çok ani geliştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kaldırımda sohbet ederken, başıma beton parçaları düştü. Ani gelişen bir olaydı. Halka açık bir yer, önlem alınması gerekiyor. Orada bir çocuk da olabilirdi. Taş düşünce aniden yere yığıldım. Ciddi bir kanamam vardı. Hastanede dikiş attılar. Ayağımı ve kolumu hareket ettiremiyorum”

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)