Park halindeki otomobilde cansız bedeni bulundu!

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İstanbul Üsküdar’da 3 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde cadde üzerinde park halinde duran bir otomobilin sürücü koltuğunda uzun süre boyunca hiç hareket etmeden oturan bir kişiyi gören vatandaşlar durumdan şüphelendi.

Olay, 4 Temmuz Cumartesi akşamı Mimar Sinan Mahallesi Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Araçtaki kişinin durumundan endişe eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin otomobil içerisinde yaptığı ilk kontrollerde, sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşamını yitiren kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı ve kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekipleri, 34 BG 9201 plakalı otomobil içinde ve çevresinde detaylı bir delil çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından, kimliği belirsiz kişinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, gizemli ölüm olayıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. (DHA)