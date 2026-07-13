Cansız bedeni 4 gündür çıkarılamıyor! Girişler yasaklandı jandarma nöbette

Olay, 9 Temmuz'da Pancarlık ile Kavacık köyleri arasındaki sarp kayalık alandaki mağarada meydana geldi. İddiaya göre Ankara'dan gelen 5 kişi, altın bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmak için mağaraya girdi. Mağarada metan gazından etkilenen İbrahim Arınmış içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda mağaraya havalandırma sistemi kuruldu. Gaz ölçümlerinin ardından ekipler, Türkiye Mağaracılık Federasyonu üyeleri ve İskilip'te faaliyet gösteren bir maden ocağının tahlisiye ekiplerinin desteğiyle mağaraya girerek yaklaşık 60 metre ilerledi ve Arınmış'ın cansız bedenine ulaştı.

METAN GAZI VE PATLAYICILAR ÇALIŞMALARI DURDURDU

Mağarada yapılan incelemelerde yoğun metan gazının yanı sıra patlayıcı maddeler de tespit edildi. Ayrıca içeride şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantaları bulundu. Kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla aynı gün serbest bırakıldığı da belirtildi.

Yetkililer, mağaranın dar galerilerinde biriken metan gazı ile patlayıcıların hem kurtarma hem de olay yeri inceleme ekipleri için ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Bu nedenle İbrahim Arınmış’ın cansız beden çıkarılmadı.

MAĞARANIN YAPISI ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Edinilen bilgilere göre mağaranın girişinden itibaren yaklaşık 1 metre genişliğinde 150 metrelik kaygan ve eğimli bir bölüm bulunuyor. İlerleyen noktalarda ise yalnızca bir kişinin sürünerek geçebileceği kadar dar galeriler yer alıyor. Ekiplerin patlayıcılara ilişkin incelemelerini tamamladığı, ancak metan gazı seviyesinin hâlâ tehlikeli sınırda olması nedeniyle cansız bedenin bulunduğu yerden çıkarılmasının şu an için mümkün olmadığı öğrenildi.

MAĞARA ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından mağara çevresi güvenlik çemberine alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye girişleri yasaklarken, mağara çevresinde 24 saat nöbet tutulmaya başlandı. Yetkililer, mağaranın güvenli hale getirilmesinin ardından cansız bedenin çıkarılıp çıkarılamayacağına ilişkin teknik değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi. (DHA)