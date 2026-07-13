Muğla'da hastanede yangın: 30 hasta tahliye edildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde yangın meydana geldi. Gölbaşı Mahallesi'nde yer alan hastanenin kazan ve jeneratör dairesinde saat 11.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden hastane yönetiminin hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

30 HASTA ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle 30 hasta, tedbir amacıyla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına 4 itfaiye aracı ve 10 personelle müdahale etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda alevler, hastanenin ana binasına sıçramadan başarılı bir şekilde kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme başlatıldı. (DHA)