Canlarını kurtarmak için çatıdan atladılar! Evdeki 25 kediden 10'u yangında öldü

Avcılar'da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında evde bulunan 25 kediden 10’u hayatını kaybederken, itfaiye ekipleri 13 kediyi kurtardı, 2 kedi ise terastan atladı.

ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Daireden yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVDE TAM 25 KEDİ BULUNUYORDU

Binada bulunanlar kısa sürede tahliye edilirken, yangın sırasında ev sahibi Nesibe Şeker’in dışarıda olduğu ve evde 25 kedi bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye, çatı katındaki yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara ve alt katlara sıçramasını önledi. Bu sırada olay yerine gelen Nesibe Şeker, içeride mahsur kalan kedilerini kurtarmak için binaya girmek istedi. Polis ekipleri ve çevredekiler, Şeker’i güçlükle engelledi.

KEDİLERİ KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR: 13 KEDİ KURTARILDI

Yangın sırasında bazı kediler pencere ve balkonlara çıkarak yardım bekledi. Kedilerden ikisi dördüncü kattan atladı. Bu kedilerden biri park halindeki bir otomobilin altına sığınırken, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri, sepetli merdiven kullanarak 13 kediyi kurtardı.

SAHİPLERİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kedilerin bir bölümü taşıma kafesleriyle indirilirken, bazıları itfaiye erleri tarafından kucakta güvenli alana taşındı. Kurtarılan kediler, geçici olarak yakındaki bir binadaki daireye götürüldü. Kedilerinin kurtarılmasını izleyen Nesibe Şeker’in gözyaşlarını tutamadı.

10 KEDİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, yangında 10 kedinin dumandan etkilenerek veya alevler nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

MAHALLE SAKİNİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Mahalle sakinlerinden Mustafa Barut, şikayetçi olduklarını belirterek, “Apartman pislik kokuyor. Bir gün üzerimize bu gelecekti. Suyu açık bırakmış. Şimdi evde 10 kedi var. Apartman kapısını açtım, alevler her tarafı sarmıştı. Sonuna kadar şikayetçiyiz” dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)