840 bin liralık cezayı protesto etti! Ses sistemini belediye önünde benzinle yaktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ortağı olduğu işletmeye yüksek ses nedeniyle yaklaşık 840 bin liralık ceza kesilen Burhan D., bu duruma tepki göstermek amacıyla belediye önüne araçla getirdiği ses sistemi malzemelerini ateşe verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada ise işletmenin aynı fiili 3 yıl içinde 2.kez tekrarlaması sebebiyle cezanın uygulandığı bildirildi.

SES SİSTEMİ MALZEMELERİNİ BELEDİYE ÖNÜNDE ATEŞE VERDİ

Olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik uygulanan idari para cezasının ardından yaşandı. İşletmenin ortağı Burhan D., ses sınırını aştıkları gerekçesiyle belediye tarafından 839 bin 18 lira idari para cezası kesildiğini belirterek, ses sistemi malzemelerini araca yükleyip Manavgat Belediyesi önüne getirdi.

Burhan D., araçtan indirdiği ses sistemi ekipmanlarını belediye binasının önündeki kaldırıma bıraktı. Daha sonra yanında getirdiği şişedeki benzini malzemelerin üzerine dökerek ateşe verdi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Personelinin maaşını ödeyemediğini ve yaklaşık 840 bin TL ceza uygulandığını söyleyen Burhan D., "Sorun olan şeyi çözdük, aldık ateşe verdik. Kendileri de rahatlasın biz de rahatlayalım" diye bağırdı.

Alevler, belediye görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi sonucu söndürüldü. Çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Burhan D., tepkisini bağırarak sürdürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ: DAHA ÖNCE 2 KEZ TUTANAK DÜZENLENMİŞTİ

Manavgat Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu işletme hakkında daha önce çeşitli kurumlara çok sayıda şikayet yapıldığı, 2 kez tutanak düzenlendiği ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 232 bin 264 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Aynı fiilin üç yıl içinde ikinci kez tekrarlanması nedeniyle işletmeye 839 bin 18 lira idari para cezası uygulandı. CİMER'e, bakanlığa ve belediyeye yapılan şikayetlerin gereği yerine getirildi. Bugün belediye hizmet binamız önünde gerçekleştirilen ve kamu güvenliğini tehdit eden bu eylem asla kabul edilemez. Olayla ilgili gerekli tutanaklar düzenlenmiş olup, eylemi gerçekleştiren kişi ve olayla bağlantısı bulunan diğer kişiler hakkında tüm hukuki ve cezai süreçler başlatılmıştır" denildi. (DHA)