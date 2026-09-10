Çanakkale'deki istismar oteli ifşa oldu! 8 çocuk ve çalışanlar ifade verdi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Tuna Otel’de iki çocukla aynı odada yarı çıplak şekilde bulunan akaryakıt istasyonu işletmecisi Şükrü T'nin tutuklandığı soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. İfade tutanakları, çocuklarla kurulan ilişkinin yalnızca olay gecesiyle sınırlı olmadığını gösterdi. Şükrü T'nin çocukları telefonla otele çağırdığı, içki ve yemek ısmarladığı, bazılarıyla odalarda kaldığı ve farklı tarihlerde "masaj istediği" öne sürüldü.

Soruşturma dosyasında mağdur sıfatıyla dinlenen sekiz çocuk ve gencin yanı sıra otel çalışanları ile tanıkların anlatımları yer aldı. Çocukların büyük bölümü doğrudan cinsel temasa maruz kalmadıklarını söyledi. Buna karşılık ifadelerde ücretsiz alkol ve yemek, otel odalarında buluşma, şehir dışı seyahat ve masaj taleplerine ilişkin birbirini destekleyen çok sayıda ayrıntı bulundu.

GÖRÜŞMELER AYLAR BOYUNCA SÜRMÜŞ

Çocukların anlatımlarına göre Şükrü T. ile yapılan görüşmeler tek seferlik değildi. Bazı çocuklar Şükrü T'yi yaklaşık bir yıldır tanıdıklarını, bazıları ise onunla yedi-sekiz kez aynı otelde buluştuklarını anlattı.

İfadelerde çocukların çoğunun Şükrü T. ile ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığı belirtildi. Şükrü T'nin daha sonra çocukların telefon numaralarını aldığı ve görüşmek istediğinde onları Tuna Otel’e çağırdığı öne sürüldü.

Çocuklardan biri, Şükrü T'nin kendisini gece saatlerinde de telefonla aradığını anlattı. Başka bir çocuk ise arkadaşının kendisine otelde ücretsiz yemek yiyip içki içebileceklerini söylemesi üzerine Şükrü T. ile tanıştığını belirtti.

ÇOCUKLARA İÇKİ...

İfadelerde en sık tekrarlanan ayrıntı, Şükrü T'nin çocuklara içki ve yemek ısmarlaması oldu. Çocuklardan biri, kendisinin alkol kullanmadığını ancak diğer çocuklara içki verildiğini doğrudan gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Diğer çocukların Şükrü abi ile içki içtiğini görüyordum. Ben alkol kullanmadığım için içki içmiyordum. İçkileri Şükrü abi ısmarlıyordu. Bu şekilde sık sık muhabbet ettiğimiz oluyordu."

Başka çocuklar da Şükrü T. ile otelin bahçesinde, restoranında ve odalarında bira ile votka içtiklerini anlattı. Bazı ifadelerde çocukların otelde hesap ödemeden yiyip içebileceklerini birbirlerine söyledikleri aktarıldı.

Otel çalışanları da Şükrü T'nin beraberindeki kişilerin yemek ve konaklama masraflarını ödediğini söyledi. Bir tanık, olaydan önceki iki hafta içinde Şükrü T'nin çevresinde yaşı küçük çocukları görmeye başladığını, bir gün üç çocukla otelin restoranında alkol aldıklarına tanık olduğunu anlattı.

Olay gecesi 101 numaralı odada bulunan iki çocuk, Şükrü T'nin çocuklara içki verdiğini arkadaşlarından duyduklarını anlattı. Çocuklardan biri, bir arkadaşlarının kendilerine Şükrü T'nin yanına gittiklerinde ücretsiz alkol alabileceklerini söylediğini belirtti.

İki çocuk da Şükrü T. hakkında para ve alkol karşılığında cinsel yakınlık kurduğu yönünde söylentiler duyduklarını ancak bunlara bizzat tanık olmadıklarını söyledi. Otele içki içmek amacıyla gittiklerini belirten çocuklar, olay gecesi kendilerine yönelik herhangi bir temas, tehdit veya zorlamada bulunulmadığını ifade etti.

ÜÇ ÇOCUK MASAJ TALEBİNİ ANLATTI

Dosyadaki üç çocuk ifadesinde masaj talebine ilişkin benzer anlatımlar yer aldı. Çocuklardan biri, Şükrü T'nin otel odasında yüzüstü yatarak kendisinden masaj yapmasını istediğini söyledi. Omuzlarına masaj yaptığını belirten çocuk, Şükrü T'nin daha aşağıya inmesini istemesi üzerine bunu reddettiğini anlattı.

Başka bir çocuk, Şükrü T'nin kendisi ve arkadaşından iki kez masaj istediğini ancak bu sözleri şaka olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Çocuk, o gece otelden erken ayrıldığını ve herhangi bir cinsel temas yaşanmadığını söyledi.

Olay gecesi odada bulunan çocuklardan biri de arkadaşının yatağa çağrıldığını ve kendisinden masaj istendiğini anlattı. Çocuk, arkadaşının bu isteği kabul etmediğini ve ikisine de dokunulmadığını belirtti.

Şükrü T. ise savunmasında çocuklardan masaj istemediğini öne sürerek bu anlatımları reddetti.

ÇOCUKLARI TEKİRDAĞ'A GÖTÜRMÜŞ

Çocuklardan biri, yaklaşık bir ay önce Şükrü T. ve iki arkadaşıyla birlikte Tekirdağ’a gittiklerini anlattı. Şükrü T'nin kullandığı araçla yapılan yolculuğun ardından bir otelde konakladıklarını belirten çocuk, grup için iki ayrı oda tutulduğunu söyledi.

İfadeye göre Şükrü T, çocuklara para vererek otelin masaj salonuna gitmelerini istedi. Gece çok fazla alkol alan Şükrü T'nin daha sonra çocuklardan birini telefonla arayarak kendisini odasına çıkarmasını istediği belirtildi. Çocuk, arkadaşının Şükrü T. ile odaya girdiğini ancak içeride ne yaşandığını bilmediğini söyledi.

Çocukların tamamı bu yolculuk sırasında kendilerine yönelik bir cinsel temas görmediklerini veya yaşamadıklarını ifade etti.

ŞÜKRÜ T'NİN KALDIĞI ODALAR HAVUZA AÇILIYOR

Gece resepsiyonunda çalışan görevlinin ifadesine göre Şükrü T, otele geldiğinde özellikle zemin kattaki 101 ve 102 numaralı odaları talep ediyordu. Bu odaların salon camları havuz bölümüne açılıyordu. Görevli, dışarıdan gelen kişilerin resepsiyonda kayıt yaptırmadan bu camlardan odalara girmesinin mümkün olduğunu anlattı.

MİDEN BULANDIRAN SÖZLER

Görevli, olaydan bir veya iki ay önce yaşı küçük bir çocuğun camdan Şükrü T’nin odasına girdiğini gördüğünü söyledi. Çocuğu odadan çıkararak otelden uzaklaştırdığını belirten çalışan, Şükrü T'yi uyarmak istediğinde kendisine şu karşılığın verildiğini öne sürdü:

"Arada olur böyle şeyler. Görmemezlikten gel"

Olay günü görev yapan başka bir resepsiyon çalışanı da iki çocuğun Şükrü T. ile görüşmek için otele geldiğini anlattı. Çocukların bahçe veya havuz bölümünde kalacaklarını düşündüğünü belirten görevli, polis geldiğinde çocukların 101 numaralı odada bulunduğunu öğrendi. Görevli, çocukların odaya havuz cephesindeki camdan girmiş olabileceğini söyledi.

Polis incelemesinde de odada bulunan kişiler ile otelin konaklama kayıtları arasında farklılık tespit edildiği tutanaklara yansıdı.

OTEL SAHİBİ: SEN KARIŞMA

Gece resepsiyon görevlisi, yaklaşık bir ay önce Şükrü T'nin yaşı küçük çocuklarla otele girmek istediğini anlattı. Çocukları kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine Şükrü T'nin kendisinin üzerine yürüdüğünü iddia etti.

Görevli, tartışmanın ardından otel sahibi Mustafa P'nin kendisini telefonla aradığını söyledi. Mustafa P'nin Şükrü T. ve beraberindekiler için şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

"birazdan yine gelecekler, sen karışma, profesyonel takıl ve ona göre davran"

Çalışan, bu konuşmadan rahatsız olmasına rağmen daha sonra müdahale etmeden işini sürdürdüğünü anlattı. Şükrü T'nin bu olayın ardından da yaşı küçük çocuklarla otele gelmeye devam ettiğini söyledi.

Aynı çalışan, diğer resepsiyon görevlilerinin de Şükrü T'nin çocuklarla otele geldiğini bildiğini öne sürdü. Otel sahibinin kendisini Şükrü T'nin düzgün davranması konusunda birden fazla kez uyardığını da belirtti.

"BORCUM ÇOK İDARE EDİN" DEMİŞ

Başka bir resepsiyon görevlisi de çalışanların son günlerde Şükrü T'nin yanına gelen çocukların küçük yaşta olduğunu fark ettiklerini ve durumdan rahatsız olduklarını anlattı. Çalışanların rahatsızlıklarını Mustafa P'ye belli ettiklerini söyleyen görevli, otel sahibinin kendilerine "borcum çok idare edin" dediğini aktardı.

Bir diğer resepsiyon çalışanı ise Şükrü T'nin yaşı küçük çocuklarla otelin restoranında yemek yiyip alkol aldığını gördüğünü söyledi. Durumu Mustafa P'ye anlattığını belirten görevli, otel sahibinin kendisine çocukların yaşlarına ve kayıtlara dikkat etmesini söylediğini ancak "oda içerisinde kimin ne yaptığı bizi ilgilendirmez" dediğini öne sürdü.

Bu çalışan, yaşı küçük olduğu anlaşılan kişilerin odaya girmesine izin vermediğini ve kendi vardiyasında kayıtsız müşteri kabul etmediğini de vurguladı.

AŞÇI TANIK OLDUĞU ŞEYLER NEDENİYLE İŞTEN AYRILMAK İSTEMİŞ

Otelde çalışan aşçı Şükrü T'nin uzun süredir farklı kişilerle otele geldiğini ancak son iki-üç haftada beraberinde çocukların da bulunmaya başladığını söyledi. Aşçı, bu durumdan rahatsız olduğunu ve işten ayrılmayı düşündüğünü anlattı.

Tanık, Şükrü T'nin çocuklarla otel odalarında ne yaptığını görmediğini özellikle belirtti. Ancak çok sayıda farklı kişiyle konakladığını, son dönemde yaşı küçük çocukların da otele gelmeye başladığını ve ücretlerin Şükrü T. tarafından ödendiğini ifade etti.

Çocuklar cinsel eylem karşılığında para veya alkol verildiğine ilişkin bazı anlatımların ise doğrudan gözleme değil, çocukların arkadaşlarından duydukları söylentilere dayandığı anlaşıldı.

Buna karşılık çocuklara düzenli olarak alkol ve yemek verilmesi, gece saatlerinde otele çağrılmaları, odalarda birlikte kalmaları ve birden fazla ifadede geçen masaj talepleri soruşturma dosyasına girdi.

İDDİALARI REDDETTİ

Şükrü T, ifadesinde çocuklarla aynı odada bulunduğunu ve onlara alkol aldığını kabul etti. Şükrü T, olay gecesine ilişkin şunları söyledi:

"Ben de kendilerinin ceplerinde para olmamasından dolayı kendilerine bira aldım ve birlikte alkol almaya başladık."

Şükrü T, çocukların odasına kendiliğinden geldiğini ve içerideki içki şişelerini istediklerini savundu. Çocukların odada yaklaşık beş dakika kaldığını ileri süren Şükrü T, cinsel temas ve masaj taleplerine ilişkin suçlamaları reddetti.

"Ben kesinlikle yaşı küçük erkek şahıslarla cinsel anlamda yakınlaşmadım. Bu iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum."

Şükrü T. ayrıca çocuklara herhangi bir karşılık beklemeden içki ısmarladığını, maddi durumunun iyi olması nedeniyle masasına gelen kişilerin hesaplarını ödediğini öne sürdü.

MAHKEME TUTUKLAMA VERDİ

Gelibolu Sulh Ceza Hâkimliği, mağdurların yaşları, benzer nitelikteki tanık anlatımları ve dosyadaki mevcut delilleri dikkate aldı. Mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına karar vererek Şükrü T'yi "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmasına hükmetti.

Otel sahibi Mustafa P. hakkında ise "resmî belgede sahtecilik", "suçu bildirmeme" ve "çocuğun cinsel istismarı suçuna yardım etme" iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Mustafa P'nin gözaltına alınmasına karar verildi

Şükrü T'nin iki çocukla bulunduğu Tuna Otel, Gelibolu Belediyesi ekiplerince mühürlendi. ’ın Şükrü T'ye ait akaryakıt istasyonları hakkında da inceleme başlatıldı.