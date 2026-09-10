İstismarcı iş adamının yakalandığı otelin yönetimi her şeyden haberdarmış! Mağdur çocuk anlattı

Gelibolu’da küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturma, mağdur çocuk ve otel çalışanının ifadeleriyle genişledi. “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanan akaryakıt istasyonları sahibi Şükrü T.’nin çocukları otele çağırdığı, içki ısmarladığı ve bazı çocuklarla odalara girdiği öğrenildi. Bunları da mağdur bir çocuk anlattı.

Resepsiyon görevlisinin ifadesine göre de otel sahibi Mustafa P. yalnızca yaşananları görmekle kalmadı, çocukların odaya alınmasına müdahale eden resepsiyon görevlisini arayarak “birazdan yine gelecekler, sen karışma, profesyonel takıl ve ona göre davran” dedi. Şükrü T.’nin de camdan odaya giren bir çocuğu çıkaran görevliye “arada olur böyle şeyler. görmezlikten gel” dediği iddia edildi. Otel sahibi hakkında “resmî belgede sahtecilik”, “suçu bildirmeme” ve “çocuğun cinsel istismarına yardım etme” suçlamalarıyla soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde iş adamı Şükrü T'nin iki çocukla birlikte yakalandığı Tuna Otel’e ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.K.A., yaklaşık bir yıldır otele gittiğini ve Şükrü T'yi de aynı süredir tanıdığını söyledi.

A.K.A.,Şükrü T'nin kendisini telefonla arayarak Tuna Otel’e çağırdığını anlattı. Otelde zaman zaman yaşı küçük başka çocukların da bulunduğunu belirten A.K.A., Şükrü T'nin bu çocuklara içki ısmarladığını söyledi.

"ÇOCUKLARA İÇKİ ISMARLADIĞINI BİZZAT GÖRDÜM"

A.K.A. ifadesinde, çocuklarla birlikte otelin bahçesindeki masada oturduklarını belirterek şunları söyledi:

“Diğer çocukların Şükrü abi ile içki içtiğini görüyordum. Ben alkol kullanmadığım için içki içmiyordum. İçkileri Şükrü abi ısmarlıyordu. Bu şekilde sık sık muhabbet ettiğimiz oluyordu.”

A.K.A., kendisinin bulunduğu ortamda cinsel içerikli bir konuşma ya da temas görmediğini de ifade etti. Ancak Şükrü T'nin çocuklara içki verdiğine doğrudan tanık olduğunu belirterek, “Ancak çocuklara içki ısmarladığını ben bizzat gördüm” dedi.

OTEL SAHİBİ HER EŞYİ BİLİYORMUŞ

A.K.A.’nın ifadesindeki en dikkat çekici bölüm ise otel yönetimine ilişkin oldu. Çocuk, otel sahibinin hem kurulan içki masalarını hem de çocukların Şükrü T'nin odasına girdiğini gördüğünü söyledi.

A.K.A., “Çocuklara Şükrü abinin içki ısmarladığını otel sahibi Mustafa Bey bu durumu biliyordu. Çünkü otelde bulunduğumuz sırada otel sahibi bizi görüyordu. Odaya girdiğimizi de görüyordu” ifadelerini kullandı.

Tabaklar’ın çoğunlukla otelin 101 numaralı odasında kaldığını belirten A.K.A., iki arkadaşını zaman zaman Şükrü T. ile birlikte bu odaya girerken gördüğünü anlattı. Bir olayda Şükrü T. ile iki çocuğun odada yaklaşık 10 dakika kaldıklarını söyledi. A.K.A., içeride ne yaşandığını bilmediğini ifade etti.

RESEPSİYON GÖREVLİSİNE “SEN KARIŞMA” DEMİŞ

Mağdur çocuğun otel yönetimine ilişkin anlatımını, Tuna Otel’in gece resepsiyon görevlisi A.Ç.’nin ifadesi de destekledi. Yaklaşık 10 aydır otelde çalıştığını belirten A.Ç., Şükrü T.’nin farklı erkeklerle sık sık otele geldiğini, beraberindekilerden bazılarının 18 yaşından küçük olduğunu söyledi.

Şükrü T.’nin özellikle zemin kattaki 101 ve 102 numaralı odaları istediğini anlatan A.Ç., bu odaların camlarının havuz bölümüne açıldığını belirtti. A.Ç., dışarıdan gelen kişilerin resepsiyonda kayıt yaptırmadan bu camlardan odalara girebildiğini söyledi.

A.Ç., bir veya iki ay önce yaşı küçük bir çocuğun camdan Şükrü T.’nin odasına girdiğini gördüğünü anlattı. Çocuğu odadan çıkararak otelden uzaklaştırdığını belirten görevli, Şükrü T.’yi uyarmaya çalıştığında kendisine “arada olur böyle şeyler. Görmezlikten gel” yanıtının verildiğini öne sürdü.

Yaklaşık bir ay önce Şükrü T.’nin yine yaşı küçük çocuklarla otele girmek istediğini aktaran A.Ç., çocukları içeri alamayacağını söylemesi üzerine Şükrü T.’nin üzerine yürüdüğünü iddia etti. A.Ç., tartışmanın ardından otel sahibi Mustafa P'nin kendisini telefonla arayarak Şükrü T. ve beraberindekiler için “birazdan yine gelecekler, sen karışma, profesyonel takıl ve ona göre davran” dediğini anlattı.

Bu görüşmeden sonra rahatsızlık duymasına rağmen müdahale etmeden çalışmayı sürdürdüğünü belirten A.Ç., Şükrü T.’nin yaşı küçük çocuklarla otele gelmeye devam ettiğini söyledi. Diğer resepsiyon görevlilerinin de bu ziyaretlerden haberdar olduğunu öne süren A.Ç., otel sahibinin kendisini Şükrü T.’ye iyi davranması konusunda defalarca uyardığını ifade etti.

Kendi vardiyasında otele gelen herkesin kimlik kaydını yaptığını belirten A.Ç., “Ben kendi çalıştığım vardiyada kayıtsız hiçbir müşteriyi otele almadım” dedi. Diğer vardiyalarda kayıt yapılıp yapılmadığını ise bilmediğini söyledi.

A.Ç., Şükrü T. ve beraberindekilerin bazen doğrudan odalara çıktıklarını, bazen de otelin bar, lobi ve bahçe bölümlerinde alkol aldıktan sonra odalara geçtiklerini anlattı. Olay gecesi de grubun lobide uzun süre alkol aldığını ve yemek yediğini belirten görevli, 18 yaşından küçük olduğunu bildiği bir çocuk ile başka bir kişinin daha sonra Şükrü T.’nin odasına çıktığını söyledi.

ÇOCUKLARI TEKİRDAĞ'A GÖTÜRMÜŞ

A.K.A., yaklaşık bir ay önce Şükrü T. ve iki arkadaşıyla birlikte Tekirdağ’a gittiklerini de anlattı. Şükrü T'nin kendilerine ait araçla çocukları Tekirdağ’a götürdüğünü belirten A.K.A., grubun Ramada Otel’de bir gece kaldığını söyledi.

İfadesine göre Şükrü T, kendisi ve çocuklar için iki ayrı oda tuttu. Şükrü T'nin o gece çok fazla alkol aldığını söyleyen A.K.A., kendilerine para vererek “gidin kendinize masaj yaptırın” dediğini aktardı.

A.K.A., Şükrü T'nin daha sonra kendisini odasına çıkarması için çocuklardan birini aradığını belirtti. Çocuğun Şükrü T. ile odaya çıktığını ancak içeride ne yaşandığını bilmediğini söyledi.

A.K.A., ifadesinde kendisinin herhangi bir cinsel temasa maruz kalmadığını ve diğer çocuklara yönelik böyle bir davranış görmediğini de vurguladı:

“Ben Şükrü T. isimli şahıs tarafından herhangi bir cinsel temasa maruz kalmadım. Şükrü abinin başka çocuklara herhangi cinsel temasını görmedim. Konu ile ilgili herhangi bir şikayetim yoktur.”

Soruşturma kapsamında tutuklanan Şükrü T'nin iki çocukla bulunduğu Tuna Otel, Gelibolu Belediyesi ekiplerince mühürlenmişti. Tabaklar’a ait olduğu belirtilen akaryakıt istasyonları hakkında da inceleme başlatılmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Şükrü T, 7 Eylül’de Gelibolu’daki Tuna Otel’in bir odasında iki erkek çocukla birlikte bulunmuştu. İhbar üzerine otele giden polis ekipleri odaya polis kamerasıyla girmiş Şükrü T. gözaltına almıştı.

Hastaneye sevk edilen Şükrü T'den kan ve sürüntü örnekleri alınmıştı. Otel odasında yapılan incelemede delil niteliği taşıyabilecek örnekler toplanmış, odada yüksek miktarda içki tüketildiği belirlenmişti.

Şükrü T'nin daha önce de aynı otelde çocuklarla konakladığı iddia edilmişti. Çocuklara ait bilgilerin ayrı bir sistemde tutulduğu ve kolluk birimlerine bildirilmediği öne sürülmüştü. Otel çalışanları ile işletmecilerin ifadeleri alınırken geçmiş konaklama kayıtları da incelemeye alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Şükrü T. tutuklanırken Tuna Otel, Gelibolu Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Şükrü T.’ye ait olduğu belirtilen Tabaklar benzin istasyonları hakkında da çalışma başlattı. İstasyonların önümüzdeki günlerde mühürleneceği öğrenildi.