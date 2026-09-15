Çanakkale’de toprağın altında 4 bin 200 yıllık keşif! 7 metre derinden çıktı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki Maydos Kilisetepe Höyüğü’nde sürdürülen arkeolojik kazılarda yaklaşık 4 bin 200 yıllık savunma duvarı ortaya çıkarıldı. Milattan önce 2100-2200 yıllarına tarihlenen duvarın, İlk Tunç Çağı’nda kullanıldığı belirlendi.

7 METRE DERİNLİKTE ORTAYA ÇIKARILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında sürdürülen kazılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Sazcı başkanlığında yürütülüyor.

Kazıların 17’nci yılında ekipler, yaklaşık 7 metrelik dolgunun altında savunma duvarına ulaştı. Yaklaşık 4 metrelik bölümü ortaya çıkarılan duvarın, 2 metreden biraz daha yüksek taş temelinin bulunduğu ve üst kısmının kerpiçten oluşturulduğu tespit edildi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı, AA muhabirine, 2026 kazı dönemine 1 Temmuz'da başladıklarını ve eylül sonuna kadar sahadaki faaliyetleri sürdüreceklerini söyledi.

Bu yıl iki ayrı alanda çalışma yürüttüklerini belirten Sazcı, 2010 yılında başladıkları kazılarda 4 temel hedef belirlediklerini dile getirdi.

Sazcı, birinci hedeflerinin yerleşim yeri içinde kalan höyüğü hem fiziki olarak koruma altına almak hem de yerel halkı bilgilendirip eğitime dahil ederek alanın korunması gereken bir kültür varlığı olduğunu onlara bunu öğretmek olduğunu aktararak, "Bunu başardık sanırım. Burada kazılara başladığımız günden bu yana herhangi bir tahribat söz konusu olmadı." dedi.

İkinci hedeflerinin ise Erken Demir Çağı (Karanlık Çağ) dönemine yönelik araştırmalar olduğunu ifade eden Sazcı, bu yıl söz konusu dönemi yakalamak adına özel bir alanda çalıştıklarını ve döneme ait kalıntılar ile yıkıntıları kısmen ortaya çıkardıklarını kaydetti.

"MÖ İKİNCİ BİNDE TRAKYA VE DOĞU AVRUPA İLE İLİŞKİLER ORTAYA ÇIKARILDI"

Üçüncü önemli hedeflerinin bölgenin milattan önce (MÖ) ikinci bindeki siyasi durumunu ve Homeros'un anlattığı dönemin bölgedeki yapısını anlamak olduğuna dikkati çeken Sazcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konuyla ilgili önceki yıllarda araştırdığımız alanlarda önemli sonuçlar elde ettik. Bölgede daha önce bilinmeyen kültür unsurlarını ortaya çıkardık. Özellikle MÖ ikinci binde bölgenin Trakya ve Doğu Avrupa ile ilişkisi bilinmiyordu. Kazıda ortaya çıkardığımız buluntularla bölgenin Bulgaristan'dan Romanya'ya kadar olan ilişkileri hakkında yeni yorumlar yapabiliyoruz. O açıdan da mutluyuz, yani istediğimiz sonucu elde ettik."

“4 BİN 200 YILLIK BİR YAŞI VAR”

Sazcı, dördüncü hedeflerinin ise Troya'da iyi bilinmeyen ve İlk Tunç Çağı'ndan Orta Tunç Çağı'na geçişi karakterize eden "Troya III-IV-V" dönemlerini araştırmak olduğunu vurguladı.

Önceki yıllarda höyüğün kuzeybatı kısmında bu dönemle ilgili buluntular elde ettiklerini hatırlatan Sazcı, şöyle devam etti:

"Bu yıl da uzun yıllardır araştırma yaptığımız bir alanda yaklaşık 7 metrelik dolgu kazarak İlk Tunç Çağı'na ait savunma duvarına ulaştık. Duvarın yaklaşık 4 metrelik bir uzantısını burada ortaya çıkarmış olduk. 2 metreden biraz daha fazla yüksekliğe sahip bir taş temeli olduğunu, üzerinde de kerpiç üst yapısının bulunduğunu tespit ettik. Yine kazılarımızda zamanla bu duvarın yükseltilerek işlevini yitirene kadar kullanımda kaldığını gördük. Bu savunma duvarı milattan önce 2100-2200 yıllarına tarihleniyor. Yani yaklaşık 4 bin 200 yıllık bir yaşı var bu duvarın." (AA)