Çanakkale'de otelde çocuk istismarı: Haberi yapan gazeteci gözaltına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir otelde iki çocukla birlikte yakalanmasının ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Ş.B. hakkındaki soruşturmayı haberleştiren gazeteci Mehmet Andaç sabah saatlerinde gözaltına alındı.

PEDOFİLİYİ HABERLEŞTİREN GAZETECİ GÖZALTINA ALDINDI

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Andaç, mesleki faaliyeti kapsamında haber yaptığını belirterek "Gelibolu'da bir iş insanının çocuklara yönelik cinsel istismarını haberleştirdiğim için gözaltına alındım. Gazetecilik görevim dışında herhangi bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Andaç, savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"HABER KAYNAKLARIM SORULDU"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci, serbest bırakıldıktan sonra şunları yazdı:

"Savcılık ifademin ardından serbest bırakıldım. Çanakkale Emniyeti'ndeki ifademin ardından gereksiz yere Gelibolu'da Savcılığa sevk edildim. Orada da aynı ifadeyi verdim. Bana haber kaynaklarım soruldu. Söylemedim. Tek üzüldüğüm şey; polis aracı 200 kilometre gereksiz yere git gel beni götürdü. Devletin benzini gereksiz yere harcandı. Biz devletin 1 kuruşunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var düsturuyla yaşayan insanlarız. Destek veren herkese teşekkür ederim."