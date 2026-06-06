Can Polat'ın taziyesinde kavga: Engin Polat camiden uzaklaştırıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, dün gerçekleştirilen cenaze töreniyle toprağa verildi. Can Polat için camide düzenlenen taziye programında ise taraflar arasında olay çıktı.

Show TV'de yer alan habere göre, taziye kabulü esnasında Can Polat'ın ailesi ile Engin Polat arasında gerginlik yaşandı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Meydana gelen arbede sonucunda Engin Polat, kardeşi ve babasının taziye alanından ve camiden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMADA GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul ve İzmir emniyet birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.