Can Polat'ın taziyesinde kavga: Engin Polat camiden uzaklaştırıldı
Öldürülen koruması Can Polat'ın taziyesine katılan Engin Polat, ailenin tepkisiyle karşılaştı. Çıkan arbede sonrası Polat camiden uzaklaştırıldı. Soruşturmada ise gözaltı sayısı artıyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, dün gerçekleştirilen cenaze töreniyle toprağa verildi. Can Polat için camide düzenlenen taziye programında ise taraflar arasında olay çıktı.
Show TV'de yer alan habere göre, taziye kabulü esnasında Can Polat'ın ailesi ile Engin Polat arasında gerginlik yaşandı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Meydana gelen arbede sonucunda Engin Polat, kardeşi ve babasının taziye alanından ve camiden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
SORUŞTURMADA GÖZALTI SAYISI ARTIYOR
Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul ve İzmir emniyet birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.