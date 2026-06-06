Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Can Polat'ın taziyesinde kavga: Engin Polat camiden uzaklaştırıldı

Can Polat'ın taziyesinde kavga: Engin Polat camiden uzaklaştırıldı

Öldürülen koruması Can Polat'ın taziyesine katılan Engin Polat, ailenin tepkisiyle karşılaştı. Çıkan arbede sonrası Polat camiden uzaklaştırıldı. Soruşturmada ise gözaltı sayısı artıyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Can Polat'ın taziyesinde kavga: Engin Polat camiden uzaklaştırıldı
Son Güncelleme:

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, dün gerçekleştirilen cenaze töreniyle toprağa verildi. Can Polat için camide düzenlenen taziye programında ise taraflar arasında olay çıktı.

Dilan-Engin Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!Dilan-Engin Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

Show TV'de yer alan habere göre, taziye kabulü esnasında Can Polat'ın ailesi ile Engin Polat arasında gerginlik yaşandı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Meydana gelen arbede sonucunda Engin Polat, kardeşi ve babasının taziye alanından ve camiden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Daltonlar'dan Can Polat açıklaması! 'Zerre alakamız yoktur'Daltonlar'dan Can Polat açıklaması! 'Zerre alakamız yoktur'

SORUŞTURMADA GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul ve İzmir emniyet birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cinayet Kavga
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro