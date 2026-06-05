Daltonlar'dan Can Polat açıklaması! 'Zerre alakamız yoktur'
Can Polat’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının arkasında Daltonlar'ın olduğu öne sürülmüştü. İddiaların ardından, örgüt adına yapıldığı öne sürülen açıklamada "Bizim bu son yaşanan olayla zerre alakamız yoktur" denildi.
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Dilan ve Engin Polat'ın korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat cinayetinin ardından yeni gelişmeler yaşandı.
Engin Polat'ın ifadesinde daha önce Daltonlar olarak bilinen çete tarafından tehdit edildiğini söylemesinin ardından çeteden bir açıklama geldiği iddia edildi.
Türkiye'den erişime kapalı bir hesap tarafından Daltonlar adına yapılan açıklamada, "Bizim bu son yaşanan olayla zerre alakamız yoktur" denilerek cinayet iddiaları reddedildi.
"ENGİN POLAT ÇIKSIN, ADAM GİBİ DOĞRULARI ANLATSIN"
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Biz kadının, çocuğun yanında mermi atmayız. Hasımlarımıza bile yapacağımız eylemde bu kuralı çiğnemeyiz bunu bize düşmanlık edenler de gayet iyi bilir. Şimdi Engin Polat çıksın, adam gibi doğruları anlatsın. Bizim bu son yaşanan olayla zerre alakamız yoktur. Bu tarz, kadınların ve çocukların olduğu yerlerde yapılan eylemleri de şiddetle kınıyoruz. Yaşanan olayda hayatını kaybeden gariban korumaya Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygılarımızla…"
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi