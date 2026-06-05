Daltonlar'dan Can Polat açıklaması! 'Zerre alakamız yoktur'

Dilan ve Engin Polat'ın korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat cinayetinin ardından yeni gelişmeler yaşandı.

Engin Polat'ın ifadesinde daha önce Daltonlar olarak bilinen çete tarafından tehdit edildiğini söylemesinin ardından çeteden bir açıklama geldiği iddia edildi.

Türkiye'den erişime kapalı bir hesap tarafından Daltonlar adına yapılan açıklamada, "Bizim bu son yaşanan olayla zerre alakamız yoktur" denilerek cinayet iddiaları reddedildi.

"ENGİN POLAT ÇIKSIN, ADAM GİBİ DOĞRULARI ANLATSIN"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: