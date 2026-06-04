Evladı öldürülen anne Dilan Polat'a tepki gösterdi! Çok ağır sözler

Çeşme’de silahlı saldırıda öldürülen Dilan-Engin Polat'ın koruması Can Polat için İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Törende ailesi ve yakınları büyük acı yaşarken Can Polat'ın annesinin feryadı yürekleri yaraladı. Acılı anne, Dilan Polat'a tepki gösterdi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat, İstanbul’da toprağa verildi. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yakın korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat’ın kuzeni olan 37 yaşındaki Polat için Küçükbakkalköy Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Can Polat’ın ailesi ve yakınları törende büyük üzüntü yaşadı. Polat’ın kızı, cami önünde “Babamı öldürdüler” diyerek fenalaştı. Tabutu görünce koşan genç kız, tabuta sarılarak “Babam nerede? Tatil mezar oldu benim babama” dedi. Sinir krizi geçiren genç kızı yakınları teselli etti.

Törene Dilan Polat da katıldı. Polat’ın cenaze sırasında yere oturup uzun süre ağladığı, kardeşi Sıla Doğu ve yakınları tarafından teselli edildiği görüldü.

Can Polat’ın annesi de cenazede gözyaşlarına hâkim olamadı. Azra Sozcu'nun haberine göre; Acılı anne, Dilan Polat’a tepki göstererek “Onun yüzünden oldu her şey. Allah belasını versin. Mahsus götürdü, hep Dilan yüzünden...” dedi.

NELER YAŞANDI?

Saldırı, Çeşme Alaçatı’da dün saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Can Polat, konakladıkları otelden ayrılmak üzere aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırının ardından şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının üçe yükseldiği öğrenildi. Olayın organize suç bağlantıları da dâhil olmak üzere çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi.

Can Polat’ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.