Son Dakika | Dilan-Engin Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde gözaltı sayısı 3’e çıktı

Dilan ve Engin Polat'ın korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat dün Çeşme'de gerçekleşen silahlı saldırıda öldürüldü.

Saldırının ardından şüpheli S.A., dün İzmir'in Konak ilçesinde yakalandı.

Sabah'ın haberine göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İzmir'de ve İstanbul'da birer kişi daha yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 3'e çıktı.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta meydana geldi. Can Polat'a, S.A. tarafından ateş açıldı. Can Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otelden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak için dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Can Polat, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.