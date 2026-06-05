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Halk TV Türkiye Dilan-Engin Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

Dilan-Engin Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

Dilan-Engin Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. İzmir’de öldürülen Can Polat’ın dosyası İstanbul’a gönderildi.

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Dilan-Engin Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat cinayeti dosyasında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat'ın dosyası İstanbul'a gönderildi.

İSTANBUL'A DEVREDİLDİ

Sabah'ın haberine göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma bugün İstanbul'a devredildi.

Can Polat soruşturması artık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülecek.

Soruşturma kapsamında daha önce 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Dilan-Engin Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme! - Resim : 1

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NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Haziran saat 14.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta meydana geldi. Can Polat'a, S.A. tarafından ateş açıldı. Can Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otelden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak için dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Can Polat, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dilan Polat Cinayet
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