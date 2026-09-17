Çalıştığı markette katledilmişti: Yasemin gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde, boşanıp yeniden evlendiği eşi İsmail Balcı tarafından çalıştığı markette tabancayla öldürülen Yasemin Balcı toprağa verildi. Balcı'nın yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına hâkim olamadı.

ÇALIŞTIĞI MARKETTE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki Öğretmenevi karşısında bulunan zincir/yerel markette meydana geldi. İsmail Balcı, eşi Yasemin Balcı’nın çalıştığı markete gitti.

Burada çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Balcı, yanındaki tabancayla eşine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yasemin Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çorum'da İsmail Balcı tarafından katledilen Yasemin Balcı

KATİL DE HASTANEDE ÖLDÜ

İsmail Balcı, olayın hemen ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Balcı da kurtarılamadı. Yasemin Balcı’nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Yasemin Balcı için Osmancık ilçesindeki Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Balcı'nın cenazesi, törenin ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. (DHA)