Sokak ortasında kadın cinayeti işlendi: 4 çocuk annesi kadın öldürüldü!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen kadın cinayetinde, 56 yaşındaki Tevfik Bağrıaçık, sokak ortasında tartıştığı 49 yaşındaki 4 çocuk annesi eşi Dilek Bağrıaçık’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Saldırgan şahıs, olayın ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Sokak ortasında işlenen bu cinayet ve ardından gelen intihar, kamuoyunda üzüntüye ve infiale yol açtı.

SOKAK ORTASINDA KADINI ÖLDÜRDÜ

Olay, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Mercimektepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Tevfik Bağrıaçık ile eşi Dilek Bağrıaçık arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Tevfik Bağrıaçık, yanında getirdiği pompalı tüfeği doğrultarak eşine ateş etti. Bağrıaçık, daha sonra aynı tüfekle kendisini vurdu.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, Tevfik Bağrıaçık ile Dilek Bağrıaçık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaşanan vahşeti haber alarak olay yerine gelen çiftin yakınları ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından, 4 çocuk sahibi oldukları öğrenilen Tevfik ve Dilek Bağrıaçık’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)