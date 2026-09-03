Camide namaz kılarken kediyi tekmeledi: Gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Erzurum'daki bir camide namaz kılındığı sırada bir kediye yönelik uygulanan şiddet görüntüleri kamuoyunda büyük bir üzüntü ve tepkiyle karşılanmıştı.

Sosyal medyaya da yansıyan ve vicdanları yaralayan, akıl dışı olayın ardından başlatılan adli süreçte, gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

VİCDANSIZ ADAM NAMAZ KILARKEN KEDİYİ TEKMELEMİŞTİ

Cami içerisindeki savunmasız bir kediye atılan tekme görüntülerinin yayılması üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verilmişti:

"Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında 'Erzurum'da bir camide cemaatte bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği' şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."

EMNİYET İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI

Kimliği belirlenerek gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasıyla Erzurum Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı.

Vicdanları sızlatan olayda, kedinin sağlık durumunun ise iyi olduğu ve herhangi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi. (AA)