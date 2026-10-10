Cafer Parlak’tan seçim sonrası açıklama: 5 tane arkadaşımız tehditle o tarafa oy vermek zorunda kaldı

Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde yapılan başkan vekilliği seçimini dördüncü turda 19 oy alan YENİ Parti-CHP adayı Cafer Parlak kazandı. Seçimin ardından açıklama yapan Parlak, "Dr. Mithat Bülent Özmen en kısa zamanda aramızda olacaktır. O gelene kadar bizler parti meclis grubu olarak sahip çıkacağız, herkes bunu böyle bilsin. Başkanımız gözaltına alındığı süreden bu yana bütün meclis üyesi arkadaşlarımız gerek finansal gerek kişisel tehditlerle sürecin dışına itilmeye çalışıldı. Bugün de gördünüz beş tane arkadaşımız tehditle o tarafa oy vermek zorunda kaldı" dedi.

BAŞKAN VEKİLLİĞİ İÇİN DÖRT TUR OYLAMA YAPILDI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in Ankara’da yürütülen bir soruşturma kapsamında 6 Ekim’de tutuklanmasının ardından belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi.

Kıymet Kaya Koçak başkanlığında yapılan oturumda YENİ Parti-CHP adayı Cafer Parlak ile AKP-MHP adayı Muhammet Çakır yarıştı.

İlk tur oylamada Parlak 21, Çakır 15 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Parlak 21, Çakır 16 oy elde etti. Üçüncü turda ise iki aday 18’er oy alırken bir oy geçersiz sayıldı.

SEÇİMİ DÖRDÜNCÜ TURDA KAZANDI

Dördüncü tur oylamada Cafer Parlak 19 oy alarak başkan vekili seçildi. Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır 16 oyda kalırken iki oy geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından açıklama yapan Parlak, tutuklu bulunan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in en kısa zamanda görevine döneceğine inandığını söyledi.

“BEŞ ARKADAŞIMIZ TEHDİTLE OY VERMEK ZORUNDA KALDI”

Meclis üyelerinin seçim sürecinde baskıyla karşı karşıya kaldığını belirten Parlak, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyoruz ki şu anda o hukuksuzca tutulan Dr. Mithat Bülent Özmen en kısa zamanda aramızda olacaktır. O gelene kadar bizler parti meclis grubu olarak sahip çıkacağız, herkes bunu böyle bilsin. Başkanımız gözaltına alındığı süreden bu yana bütün meclis üyesi arkadaşlarımız gerek finansal gerek kişisel tehditlerle sürecin dışına itilmeye çalışıldı. Bugün de gördünüz beş tane arkadaşımız tehditle o tarafa oy vermek zorunda kaldı. Son yaptığımız istişarede Dr. Mithat Bülent Özmen o rozeti taksaydı orada olmayacaktı. Onun onuruna yakışır bir şekilde bu meclis kararını aldık" (ANKA)