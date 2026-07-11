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Butlancıyı oğlu bile kabul etmedi

Butlan yönetiminin Muğla İl Başkanlığı'na Halil Karahan'ı ataması örgütte krizi derinleştirdi. Seçilmiş yönetim atama kararı tanımadığını açıklarken, Karahan'ın oğlu Taylan Karahan bile "Benim il başkanım Nail Kızıl'dır" diyerek kararı kabul etmedi.

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Butlancıyı oğlu bile kabul etmedi

CHP Muğla İl Başkanlığı'nda yaşanan kriz, yeni atama kararının ardından daha da büyüdü. Mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi ve MYK toplantısının ardından butlan sözcüsü Müslim Sarı, Muğla İl Başkanlığı görevine 2018-2023 yılları arasında Bodrum İlçe Başkanlığı yapan Halil Karahan'ın atandığını açıkladı.

Ancak karar, il örgütünde beklenenin aksine yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BUTLANCIYI OĞLU BİLE KABUL ETMEDİ

Görevden alınan İl Başkanı Nail Kızıl ve yönetimi, il binasında çektirdikleri toplu fotoğrafı paylaşarak butlan yönetiminin kararını tanımadıklarını duyurdu. Açıklamada, "Görevimizin başındayız. Mutlak butlanı da kararlarını da tanımıyoruz" denildi.

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Krizin en dikkat çekici gelişmesi ise yeni atanan İl Başkanı Halil Karahan'ın ailesinden geldi.
CHP Şişli örgütünde aktif görev yaptığı belirtilen Taylan Karahan, sosyal medya hesabından Nail Kızıl ve yönetiminin paylaştığı fotoğrafı hikâyesinde yayımladı.

Butlancıyı oğlu bile kabul etmedi - Resim : 2

Taylan Karahan paylaşımında, babasının atamasına destek vermek yerine görevden alınan yönetime sahip çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Benim il başkanım Nail Kızıl'dır. Partimizin tüm seçilmiş kadrolarının yanındayız. Cumhuriyet Halk Partimizde görevler atanarak değil, örgütün iradesiyle tecelli eder."

Butlancıyı oğlu bile kabul etmedi - Resim : 3

Bu paylaşım, CHP Muğla'da yaşanan tartışmanın yalnızca örgüt içinde değil, atanan il başkanının ailesine kadar uzandığı yönünde yorumlara neden oldu. İl örgütünde seçilmiş yönetim ile butlan yönetimi tarafından yapılan atama arasındaki gerilim sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mutlak butlan Muğla CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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