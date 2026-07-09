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Halk TV Türkiye CHP'li belediye başkanı Ahmet Aras AKP iddiasını açıkladı

CHP'li belediye başkanı Ahmet Aras AKP iddiasını açıkladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı. Aras, "Hiçbir dayanağı olmayan, maksadı belli yalanlara itibar etmeyin. Tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz Ahmet Aras sizi yanıltmaz" dedi.

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CHP'li belediye başkanı Ahmet Aras AKP iddiasını açıkladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, son günlerde gündeme gelen "AKP'ye geçeceği" yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

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Hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Aras, söz konusu iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını vurgulayarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

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Paylaşımında yöresel kıyafetli yaşlı bir kadına sarıldığı fotoğrafa da yer veren Aras, "Hiçbir dayanağı olmayan bu maksadı belli yalanlara itibar etmeyin. Tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz Ahmet Aras sizi yanıltmaz" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye başkanı Ahmet Aras AKP iddiasını açıkladı - Resim : 2

Aras, böylece son bir haftadır ulusal ve yerel medyada yer alan "AKP'ye geçeceği" yönündeki iddiaları bir kez daha yalanlamış oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muğla Belediye CHP AKP
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