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Halk TV Türkiye Butlancılar Üsküdar Belediyesi önünde yuhalandı! CHP'li isim kaçtı

Butlancılar Üsküdar Belediyesi önünde yuhalandı! CHP'li isim kaçtı

Butlancılar belediye başkanvekili seçiminin ertelenmesinin ardından açıklama yapmak istedikleri Üsküdar Belediyesi önünde yuhalandı! CHP Sözcüsü Müslüm Sarı ve beraberindeki isimler tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı.

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Üsküdar Belediyesi’nde yapılması planlanan başkan vekili seçimi, CHP ve YENİ Parti gruplarının oylamaya katılmaması sebebiyle yeterli çoğunluk sağlanamayınca ertelendi.

Seçim kararlarının ve gergin atmosferin ardından YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklamalarda bulunurken, belediye binası önünde toplanan kalabalık CHP heyetine tepki gösterdi.

BUTLANCILAR ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÖNÜNDE YUHALANDI

Seçim salonunda ve belediye binasında salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine Belediye Meclisi Birinci Vekili Ali Aral, oylamanın Salı günü saat 09.00’a ertelendiğini açıkladı.

Butlancılar Üsküdar Belediyesi önünde yuhalandı! CHP'li isim kaçtı - Resim : 1

Kararın ardından canlı yayına yansıyan görüntülerde CHP grubuna ait koltukların boş kaldığı görüldü.

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Erteleme kararının açıklanmasıyla birlikte bina önünde toplanan parti destekçileri "Sinem Dedetaş yalnız değildir" ve "Kurtuluş yok tek başına" sloganları atarak karara tepki gösterdi.

Butlancılar Üsküdar Belediyesi önünde yuhalandı! CHP'li isim kaçtı - Resim : 3

Oylamanın ertelenmesinin ardından CHP Sözcüsü Müslüm Sarı ve beraberindeki parti heyeti Üsküdar Belediyesi binasına geldi.

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Dışarıda bekleyen kalabalık grup, Müslüm Sarı’yı yuhalayarak "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" sloganlarıyla protesto etti.

CHP'Lİ İSİM KAÇTI

CHP grubu içerisinden bazı kişilerin "Hepimiz aynı gemideyiz, belediye meclisinde ortak hareket ettik" diyerek tansiyonu düşürmeye çalıştığı duyuldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Üsküdar Belediye Seçim YENİ Parti CHP
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