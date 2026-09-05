Üsküdar'da ertelenen seçim öncesi usulsüzlük zinciri! Tüzün ve Çelik tek tek açıkladı

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi, seçim öncesinde yaşanan gözaltı ve meclis üyesi transferleri nedeniyle YENİ Parti ve CHP gruplarının sandığa gitmemesi üzerine ertelendi. Seçim sonrasında açıklama yapan YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaşananlara ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılması planlanan başkan vekili seçimi öncesinde belediye meclisinde hareketli saatler yaşandı. Bazı CHP'li meclis üyelerinin gözaltına alınması, bazı üyelerin ise AKP grubuna geçmesi sonrasında muhalefet seçime katılmama kararı aldı.

Seçim için salonda yeterli sayıya ulaşılamaması üzerine başkan vekili seçimi ertelendi.

ÖZGÜR ÇELİK: TEHDİT VE ŞANTAJLA TRANSFER YAPILDI

Seçim sonrasında açıklama yapan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim öncesinde AKP tarafından bazı meclis üyelerine yönelik baskı, tehdit ve şantaj uygulandığını öne sürdü.

Çelik, AKP grubuna geçen üyelerden birinin hüküm giymiş oğlunun yurt dışından getirildiğini, başka bir meclis üyesinin cezaevinde bulunan oğlunun seçimden önce şartlı olarak tahliye edildiğini iddia etti.

Bir başka meclis üyesinin ise para karşılığında transfer edildiğini öne süren Çelik, yaşananların seçim iradesine müdahale anlamına geldiğini savundu.

Çelik, açıklamasının sonunda baskı ve tehditlere rağmen geri adım atmayan meclis üyelerine teşekkür etti.

YAŞAR TÜZÜN: İKTİDAR SON YEREL SEÇİM SONUÇLARINI HAZMEDEMEDİ

Çelik'in ardından söz alan YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ise sürecin başlangıcına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüzün, iktidarın son yerel seçim sonuçlarını hazmedemediğini savunarak Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasını da bu sürecin bir parçası olarak değerlendirdi.

Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından başkan vekili seçiminin yapılabilmesi için işletilmesi gereken prosedürlerin valilik tarafından yerine getirilmediğini öne süren Tüzün, başkan vekili seçimine ilişkin tebligatın da iletilmediğini söyledi.

"VALİLİĞE BAŞVURDUK, CEVAP ALAMADIK"

Tüzün, YENİ Parti grubu olarak bir gün önce İstanbul Valiliği'ne başvurduklarını belirterek, YSK kararları doğrultusunda gözaltında bulunan belediye meclis üyelerinin oy kullanabileceğini valiliğe bildirdiklerini söyledi.

Ancak başvurularına yanıt verilmediğini belirten Tüzün, bu nedenle seçime katılmama kararı aldıklarını ifade etti.

Seçimin ertelenmesinin ardından yapılması gereken prosedürlerin tamamının işletildiğini savunan Tüzün, YENİ Parti grubundaki 21 belediye meclis üyesine güvendiklerini belirtti.

Tüzün, yeniden yapılacak seçimde daha önce aday gösterilen başkan vekili adayının seçilmesini beklediklerini söyledi.

"İÇERİ KİMSENİN ALINMAMASI TALİMATI SAVCILIKTAN GELMEDİ"

Yaşar Tüzün'e seçim öncesinde belediye binasına ve seçim salonuna kimsenin alınmaması yönündeki karar da soruldu.

Tüzün, söz konusu talimatın savcılık tarafından kendilerine iletilmediğini belirterek, kararın kaynağı konusunda kendilerine resmi bir bildirim yapılmadığını söyledi.