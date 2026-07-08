Butlan yönetiminin görevden aldığı Iğdır İl Teşkilatı: Atanmışların değil seçilmişlerin yanındayız

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı koltuğuna atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP Iğdır İl Başkanlığı’nı görevden aldı. Kararın ardından açıklama yapan Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada, kendilerine İl Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun görevden alındığına ilişkin resmi tebligatın ulaştığını belirtti.

İl yönetiminin parti üyelerinin oylarıyla, tamamen demokratik yöntemlerle seçildiğinin altını çizen Ada, görev süreleri boyunca CHP'ye ve Iğdır'a hizmet etmek amacıyla çalıştıklarını dile getirdi. Görevden alınma kararının tamamen siyasi bir tutum nedeniyle alındığını savunan Ada, süreci şu sözlerle özetledi:

“Bugün görevden alınış sebebimiz, butlan yönetimine boyun eğmememiz ve bu yönetimi kabul etmememizdir. Eğer onların istediği gibi davransaydık bugün koltuklarımızda oturuyor olabilirdik. Ancak bizim meselemiz koltuk değil, memleket meselesidir.”

"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

Genel merkezdeki yönetim değişimine ve mahkeme kararıyla gerçekleşen geri dönüşe karşı tavırlarını net bir şekilde ortaya koyan Nizamettin Ada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e olan bağlılıklarını sürdüreceklerini ilan etti. Atanmış bir yönetimin iradesini kabul etmeyeceklerini vurgulayan Ada, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim genel başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Bunun dışında hiçbir genel başkanı tanımıyoruz. Biz atanmışların değil, seçilmişlerin yanındayız."

"HALKLA BİRLİKTE OLMAYA VE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Görevden alınma kararına rağmen parti tabanında ve halkın içinde mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Ada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesine ve halk iradesine sadık kalacaklarını söyledi.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'de halkın iradesini savunmaya devam edeceklerini" ifade eden Ada, partinin asıl odaklanması gereken gündemin halkın ekonomik sorunları olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim mücadelemiz işçinin, çiftçinin, emeklinin, üreticinin ve halkın sorunlarına çözüm üretmek içindir. CHP halkın partisidir. Halkla birlikte olmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." (ANKA)