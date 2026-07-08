Özel sahada butlan salonlarda devam edecek: Yol haritaları belli oldu

CHP'de mutlak butlan sonrası iki kanadın izleyeceği yol netleşmeye başladı. Özgür Özel il gezileriyle saha çalışmalarını sürdürme kararı alırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise her hafta toplumsal sorunlara ilişkin özel gündemli basın toplantıları düzenleyeceği öğrenildi. İlk toplantının emeklilerin sorunlarına ayrılması bekleniyor.

ÖZEL SAHADA BUTLAN SALONLARDA DEVAM EDECEK

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, genel merkezden ayrılarak il ziyaretlerine başlayan Özgür Özel, son olarak Eskişehir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Özel'e yakın kurmaylar, il gezilerinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtti.

Kurmaylar, Kılıçdaroğlu yönetiminin toplumla yeterince temas kuramadığını savunarak, "Onlar genel merkez, ev ve basın toplantısı salonu üçgeninde. Biz ise halkla iç içe olmaya devam edeceğiz. Sokakta ilgi görüyoruz. Vatandaşın beklentilerini doğrudan dinleyerek yol haritamızı şekillendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Özel yönetiminin il ziyaretlerini hem toplumdaki desteği canlı tutmak hem de olası yeni siyasi oluşumlara ilişkin tabanın eğilimini görmek açısından önemli gördüğü ifade ediliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ise önümüzdeki süreçte farklı bir iletişim stratejisi izleyeceği belirtiliyor. Butlan kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun NATO Zirvesi'ni yakından takip ettiğini ve gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini aktardı.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bundan sonra grup toplantılarından ayrı olarak her hafta tek bir toplumsal soruna odaklanan özel gündemli basın toplantıları düzenlemeyi planlıyor. Bu toplantılarda parti içi tartışmalar yerine ekonomik ve sosyal sorunların ele alınacağını, çözüm önerilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Bu kapsamda ilk basın toplantısının cuma günü emeklilerin geçim sıkıntısı ve bu alanda hazırlanan çalışmalara ayrılması bekleniyor.

YOL HARİTALARI BELLİ OLDU

Öte yandan parti içi konuların ise Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirileceği belirtiliyor. Bu hafta Kılıçdaroğlu başkanlığında bir MYK toplantısı yapılabileceği, il başkanlıklarının ardından ilçe başkanlıklarında da yeni görevlendirmelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.