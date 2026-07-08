İmamoğlu bugün savunma yapacak: Özgür Özel de orada olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan ve 414 kişinin yargılandığı davanın 64'üncü duruşması bugün Silivri'de devam ediyor. Sanıklardan 59'u tutuklu olarak yargılanıyor.

İMAMOĞLU BUGÜN SAVUNMA YAPACAK

Mahkeme başkanı, dünkü duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun 8 Temmuz öğleden sonra savunmasını yapmak üzere sanık kürsüsüne davet edileceğini açıklamıştı. İmamoğlu'nun bugün saat 14.00'te başlayacak oturumda savunmasını yapması planlanıyor.

ÖZGÜR ÖZEL DE DURUŞMAYA KATILACAK

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bugünkü duruşmayı takip etmek üzere Silivri Cezaevi'nde bulunması bekleniyor. Özel'in programa göre duruşmaya saat 14.00'te katılacağı bildirildi.

DÜNKÜ DURUŞMADA YAŞANANLAR

Dün görülen 63'üncü günde, mahkeme başkanı İmamoğlu'nun duruşmadan "tamamen dışlanmadığını" diğer sanıkların savunmalarının ardından yeniden yargılamaya dahil edileceğini söylemişti. Ayrıca İmamoğlu'nun "düzeni bozması halinde tekrar çıkarılabileceğini" de eklemişti.

Önceki celsede mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında savunma sırası ve takvimi nedeniyle sert bir tartışma yaşanmış, mahkeme heyeti İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar vermişti. 7 Temmuz'daki duruşmada ise İmamoğlu salona getirilmemişti.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

İmamoğlu, kendi adına yönetilen sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajında yaşananları "hak ihlali" ve "düşman hukukunun zirvesi" olarak tanımlamıştı. Mesajda, "Dava açıldıktan sonra doğal yargıç ilkesi hiçe sayılarak dizayn edilen, bu sebeple bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla söz edilemeyecek mahkeme heyeti, bugün itibarıyla görünürde bile olsa yargılama faaliyetinden tümden vazgeçmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

İDDİANAME VE CEZA TALEBİ

Yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianamede İmamoğlu, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek" başta olmak üzere çok sayıda suçla itham ediliyor. Savcılık, 142 ayrı eylemden sorumlu olduğunu öne sürdüğü İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. İmamoğlu ise davayı "siyasi" olarak nitelendiriyor ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.