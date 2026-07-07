Butlan yönetimi, Kılıçdaroğlu ile görüşmeyeceğini açıklayan Merdan Yanardağ'ı yalanladı! Yanıt gecikmedi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun casusluk davasında tutuklu bulunan gazeteci Merdan Yanardağ ile görüşmek istediği ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden butlancı Deniz Demir'in görüşme talebini yalanladığı açıklamasına yanıt veren Yanardağ, görüşme girişimini ilk kez gazetelerden öğrendiğini belirterek, "Ben görüşmeyeceğimi söyledikten sonra yalanlama yapılması manidardır" dedi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, "siyasi casusluk" davasında tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme duruşmayı 29 Eylül tarihine erteledi.

Duruşmanın ardından Merdan Yanardağ, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganı attı.

Yanardağ, gazetecilerin soruları üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun dolaylı olarak kendisiyle görüşmek istediğine dair haberler bulunduğunu belirterek, "Değerlendiriyorum ama eğilimim görüşmemem yönünde" açıklamasını yaptı.

Bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Deniz Demir bir açıklama paylaştı. Demir, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu haberde iddia edildiğinin aksine, doğrudan ya da dolaylı hiçbir görüşme talebi olmamıştır. Bu asılsız iddiayı, konunun muhatabı olan Sayın Genel Başkanımıza doğrulatmadan yayınlamak basın meslek ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Deniz Demir'in açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt veren Yanardağ ise iddiasını yineledi.

Yanardağ, "Geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimle Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görüşmek istediğini gazeteden okudum. Dün duruşmada gazeteciler sorunca da 'Evet bir girişim varmış, ben de gazetede okudum, öyle haberdar oldum. Gelirse de görüşmem' dedim. Geçen hafta çıkan gazete haberlerini yalanlamayıp, ben görüşmeyeceğim dedikten sonra beni 'butlan CHP'sinin yalanlaması da manidardır" ifadelerini kullandı.