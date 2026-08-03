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Halk TV Türkiye Butlan tarafı çok karışık: İki başkan adayı daha çıktı

Butlan tarafı çok karışık: İki başkan adayı daha çıktı

Figüran ve Gürsel Tekin krizleri ile gündemde olan butlan CHP'sinde genel başkanlık için Ali Öztunç ve butlan sözcüsü Müslim Sarı'nın da aday olacağı iddia edildi.

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Butlan tarafı çok karışık: İki başkan adayı daha çıktı
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YENİ Parti'nin kurulmasının ardından butlan CHP'si içerisinde ayrışmalar sürüyor. Figüran ve Gürsel Tekin krizleri ile gündemde olan partide geçen hafta 4 ismin genel başkanlık için aday olacağı iddia edilmişti.

İktidara yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi, bu iddiasına iki ismin daha eklendiğini öne sürdü. Butlan sözcüsü Müslim Sarı ve Kılıçdaroğlu muhalifi Ali Öztunç'un da genel başkanlık için aday olacağını savunan Selvi, önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'na bir deklarasyon yayımlanacağını söyledi.

Butlan CHP'sinin genel başkanlığına sürpriz adayButlan CHP'sinin genel başkanlığına sürpriz aday

GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNA 6 İSİM

Selvi son yazısında genel başkanlık için aday olacak kişi sayısının 6'ya çıktığını ifade edip isimleri şu şekilde sıraladı:

Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem İnce, Ali Öztunç, Müslim Sarı, Gürsel Tekin, Gürsel Erol.

KILIÇDAROĞLU'NA 'ADAY OLMA KURULTAYI YILBAŞINDAN ÖNCE YAP' DEKLARASYONU

Selvi, parti içi muhalefetten önümüzdeki günlerde; Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara'nın başta olduğu bir ekip tarafından deklarasyon yayımlanacağını söyledi.

Çarşamba ya da perşembe günü yayınlanması beklenen deklarasyonda şunların dile getirileceği söyleniyor.

-CHP kurultayı yılbaşından önce yapılmalı. Kurultay tarihi gecikmeden kamuoyuna ilan edilmeli. Eylül ayında başlayacağı ifade edilen kurultay süreci ise hızlandırılmalı
.-Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayacağını ilan etmeli.

-Kurultayda adayların demokratik yarışı için gerekli olan zemin hazırlanmalı. Hiçbir aday lehine ya da aleyhine müdahale edilmemeli.

‘Üçüncü Yolcu’lar olarak bilinen grup, CHP’nin bölünmesini önlemek için Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında mekik dokumuş ancak bölünmeyi önleyememişlerdi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bölünmeyi önlemek amacıyla Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında mesaj taşımıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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