Bursa'da yürek yakan kaza: Anne ve kızı öldü 2 jandarma yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi mevkiinde, İznik-Adapazarı karayolunda saat 23.00 sıralarında feci bir trafik kazası yaşandı. Uzman Çavuş Muhammet Ölmez'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Adem Murat Bediroğlu idaresindeki araçla şiddetli bir şekilde çarpıştı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İznik, Orhangazi ve Yenişehir'den çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İLK ANDA 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Uzman Çavuş Muhammet Ölmez, Astsubay Yunus Koca ile aynı araçtaki eşi, 5 yaşındaki kızı ve oğlu ile diğer otomobilin sürücüsü Adem Murat Bediroğlu, araçtaki Alaattin Usta ve Yusuf Usta yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, İznik ve Yenişehir Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

ANNE VE KIZI KURTARILAMADI

İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan, Astsubay Yunus Koca'nın eşi ve 5 yaşındaki kızı, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer kişilerin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla detaylı inceleme başlattı.