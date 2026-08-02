TEM Otoyolu'nda feci kaza! 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Eray Kaynar (21) yaşamını yitirdi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi de hafif yaralandı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eray Kaynar hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Kumburgaz mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Eray Kaynar yönetimindeki 34 KCF 376 plakalı motosiklet, N.K. (47) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eray Kaynar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan T.S. (39) ise hafif yaralandı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Eray Kaynar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece-Kumburgaz mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve incelemelerin tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü(DHA) .