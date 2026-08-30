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Halk TV Türkiye Bursa’da büyük skandal! AKP’li Başkanvekili geldi, Atatürk portresi kayboldu

Bursa’da büyük skandal! AKP’li Başkanvekili geldi, Atatürk portresi kayboldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binasında Atatürk portresinin kaldırıldığı görüntülendi. Başkanvekili olarak görev yapan AKP'li Şahin Biba'nın ziyaret fotoğraflarında portrenin yer almaması tepki çekti.

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Bursa’da büyük skandal! AKP’li Başkanvekili geldi, Atatürk portresi kayboldu
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi hizmet binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk portresinin kaldırıldığına ilişkin görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekti.

Mustafa Bozbey'in Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, belediyenin tarihi binasında misafirlerin ağırlandığı büyük salona Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir portresi yerleştirilmişti. Söz konusu salon, Atatürk'ün Bursa'ya gerçekleştirdiği son ziyaretle de özdeşleşmiş durumda. Atatürk'ün burada bulunduğu ve zeybek oynadığı biliniyor.

Bozbey'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle başkanvekilliği görevine AKP'li Şahin Biba geldi. Biba'nın döneminde tarihi salondaki Atatürk portresinin kaldırıldığı, son paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.

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ZİYARET FOTOĞRAFINDA PORTRE YOK

Biba'nın, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı tarihi belediye binasında ağırladığı ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında yer alan fotoğraflarda, daha önce salonda bulunan büyük Atatürk portresinin olmadığı görüldü.

Portredeki değişiklik, sosyal medyada kısa sürede tepki topladı.

İşte o fotoğraflar...

Bursa’da büyük skandal! AKP’li Başkanvekili geldi, Atatürk portresi kayboldu - Resim : 2

Bursa’da büyük skandal! AKP’li Başkanvekili geldi, Atatürk portresi kayboldu - Resim : 3

DAHA ÖNCE DE ATATÜRK FOTOĞRAFI GÜNDEME GELMİŞTİ

Şahin Biba, daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan Atatürk fotoğrafının kaldırılması iddiasıyla da gündeme gelmişti. Kamuoyundan yükselen tepkilerin ardından fotoğraf belediyenin internet sitesine yeniden eklenmişti.

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Atatürk'ün Bursa'daki tarihsel hatırasıyla özdeşleşen salonda bulunan portrenin neden kaldırıldığı konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi veya Başkanvekili Şahin Biba tarafından henüz kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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