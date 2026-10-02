Bursa'da Atıf Bahtiyar Bucak’ın şüpheli ölümü: Baba belgelerle isyan etti

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 2021 yılında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan 23 yaşındaki Atıf Bahtiyar Bucak’ın ölümüne ilişkin tartışmalar sürüyor. Oğlunun ölümünün intihar olarak değerlendirilmesine itiraz eden baba Atıf Bucak, dosyadaki kriminal bulguların, telefon kayıtlarının ve para hareketlerinin yeterince araştırılmadığını öne sürerek Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Baba Bucak, olayın tüm yönleriyle yeniden incelenmesini talep etti.

Olay, 18 Mayıs 2021’de Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Akçasusurluk Mahallesi’nde meydana geldi. Atıf Bahtiyar Bucak, Hüseyin Kocaboz’a ait evin verandasında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

ODA TV muhabiri Zeynep Çakır’ın haberine göre, baba Atıf Bucak, başvurusunda dosyada aydınlatılması gereken çok sayıda çelişki bulunduğunu belirterek mevcut delillerin birlikte değerlendirilmesini istedi.

“KAFATASINDA SAÇMA BULUNMADI” İDDİASI

Baba Bucak’ın dilekçesinde, olayın intihar olarak değerlendirilmesine ilişkin şüpheler arasında otopsi ve olay yeri bulguları gösterildi. Tüfeğin maktulün ağzına dayandığının öne sürülmesine rağmen kafatasında saçma tanesine rastlanmadığı belirtildi.

Olay yeri inceleme tutanaklarında ise verandanın pencere sinekliğinde bir mermi deliği, bu deliğin doğrultusundaki alüminyum çatı sacında da bir çıkış deliği tespit edildiği aktarıldı. Baba Bucak, bu bulguların dışarıdan ateş edilmiş olabileceği ihtimalinin araştırılmasını gerektirdiğini savundu.

SANIKLARIN ÜZERİNDE ATIŞ ARTIĞI TESPİT EDİLDİ

Başvuruda yer verilen 8 Haziran 2021 tarihli kriminal uzmanlık raporuna göre, olay sabahı maktule dokunmadığını ve olaydan habersiz olduğunu belirten Hüseyin Kocaboz’un ellerinde, yüzünde ve giysilerinde atış artığı tespit edildi. Faik Ülker’in de yüz svabı ve kıyafetlerinde atış artıklarına rastlandığı ifade edildi.

Dilekçede ayrıca, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’nun 22 Nisan 2024 tarihli mütalaasında atışın hem maktul tarafından hem de aynı mesafeden başka bir kişi tarafından yapılmış olabileceğinin belirtildiği aktarıldı. İki ihtimal arasında tıbben ayrım yapılamadığı ve olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

İNTİHAR NOTU VE TELEFON KAYITLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Dosyada, maktule ait bilgisayarda bulunduğu belirtilen intihar notu da gündeme getirildi. Bilirkişi incelemesinde metnin 12 Mayıs 2021’de, yani ölümden günler önce oluşturulduğunun tespit edildiği öne sürüldü. Sanıkların olay gecesi bilgisayardan müzik dinledikleri yönündeki beyanlarının ise bilgisayar kayıtlarıyla örtüşmediği iddia edildi.

Dilekçede, Faik Ülker ile Kubilay Kocaboz arasında olay gecesi 00.38 ile 01.22 saatleri arasında altı telefon görüşmesi yapıldığı da belirtildi. Baba Bucak, görüşmelere ilişkin beyanlarla BTK kayıtları arasındaki farklılıkların araştırılmasını istedi.

Ayrıca, sanık Kemal Şimşek’e ait traktörün gece boyunca yaptığı hareketlerin ve PTS kayıtlarında araçta bulunduğu öne sürülen kimliği belirsiz üçüncü kişinin de incelenmesi talep edildi.

200-300 BİN LİRALIK KRİPTO PARA İDDİASI

Başvurudaki dikkat çekici iddialardan biri de Atıf Bahtiyar Bucak’a ait Bitcoin hesabındaki para hareketleri oldu. Dilekçede, olaydan kısa süre önce hesaba 200 ila 300 bin lira arasında para aktarıldığı ileri sürüldü. Baba Bucak, oğlunun ölüm gecesi saat 01.27-01.28 sıralarında hesap şifresini mesajla ilettiğini ve hemen ardından para transferi yapıldığını iddia etti. Transferlerin kim tarafından, hangi cihaz ve IP adresi üzerinden gerçekleştirildiğinin araştırılmasını istedi.

Maktulün cep telefonu ve cüzdanı bulunmasına rağmen nüfus cüzdanının bulunamadığı da dilekçede yer aldı. Baba Bucak, kimlik kartının kaybolmasının ve olası kripto para işlemleriyle bağlantısının incelenmesi gerektiğini savundu.

OLAY YERİ DELİLLERİNİN YETERİNCE İNCELENMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Dilekçede, tanık Celal Petriçli’nin beyanına dayanılarak ev sahibi Hüseyin Kocaboz’un olay sabahı saat 07.00 sıralarında verandanın önündeki bahçeyi hortumla yıkadığı belirtildi. Baba Bucak, kolluk ekipleri gelmeden önce yapılan bu işlemin deliller üzerindeki olası etkisinin araştırılmasını talep etti.

Olay yerindeki bazı materyallerde tespit edilen parmak izleri ve DNA profillerinin de yeterince incelenmediği öne sürüldü. Başvuruda, farklı kişilere ait olduğu belirtilen DNA profillerinin kimliklerinin belirlenmesi ve şüphelilerle karşılaştırılması istendi.

ADALET BAKANLIĞI’NA YENİDEN İNCELEME BAŞVURUSU

Atıf Bucak, Adalet Bakanlığı’na sunduğu dilekçede dosyanın Faili Meçhul ve Şüpheli Cinayetleri İnceleme Birimi tarafından baştan sona ele alınmasını talep etti.

Başvuruda; kripto para transferlerinin MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerince incelenmesi, yabancı DNA profilleri ve parmak izlerinin yeniden değerlendirilmesi, kimliği belirsiz kişinin tespit edilmesi ve telefon trafiğiyle kamera kayıtlarının ayrıntılı biçimde araştırılması istendi.

Baba Bucak, dosyadaki tüm bulguların birlikte değerlendirilerek oğlunun ölümünün aydınlatılmasını ve varsa sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasını talep etti.