Can Atalay'dan başlattığı açlık grevi hakkında yeni açıklama

Anayasa Mahkemesi’nin lehindeki iki kesin kararına rağmen cezaevinde tutulan ve milletvekilliği düşürülen Hatay Milletvekili Can Atalay, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışıyla birlikte başlattığı 24 saatlik açlık grevini sonlandırdığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Genel Kurul'da bulunduğu anlarda milletvekillerinin dövizli protestosuyla Meclis gündemine taşınan Atalay, kamuoyuna yeni bir mesaj iletti.

24 SAATLİK AÇLIK GREVİ SONA ERDİ

AYM'nin birden fazla hak ihlali kararı verdiği tutuklu milletvekili Can Atalay, Meclis'in yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim'de duyurduğu 24 saatlik açlık grevini bugün tamamladı.

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayımlayan Atalay, eylemini bitirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Emekçilerin, yoksulların, bilcümle halkımızın, adalete aç olanların duyulmayan sesini duyurmak ve Anayasa’ya uyulması, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, görevimi yapmamın önündeki engelin kaldırılması için TBMM’nin yeni yasama yılının başlangıcı vesilesiyle yaptığım 24 saatlik açlık grevini bitiriyorum.

Sesime ses katarak eylemime destek veren, adalet talebini yükselten ve yanımda olduğunu belirten tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Dün Soma’da yaşamını yitiren maden işçilerini saygıyla anıyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan işçilere ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ERDOĞAN’IN DA BULUNDUĞU GENEL KURUL'DA DÖVİZLİ PROTESTO

Atalay’ın açlık grevi kararı, Meclis'in yeni yasama dönemine başladığı dakikalarda Genel Kurul salonuna da yansıdı. TBMM, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşması ile yeni yasama yılını açtı.

Yeni yasama dönemi için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'e geldi. Erdoğan'ın Genel Kurul salonunda bulunduğu sırada milletvekillerine "Can Atalay" dövizleri dağıtıldı. Milletvekilleri, Atalay hakkındaki yargı kararlarının uygulanmamasını protesto ederek sıralarında Can Atalay dövizleri tuttu.

GREVİ BU SÖZLERLE BAŞLATMIŞTI: ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR

Cezaevindeki tutuklu milletvekili Can Atalay, 1 Ekim günü TBMM'nin açılış saatlerinde yaptığı ilk açıklamada, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin AYM kararının uygulanmadığını belirterek “Artık bıçak kemiğe dayanmıştır” demiş ve Hatay halkının temsil hakkı ile AYM kararlarının uygulanması talebiyle 24 saatlik açlık grevine başladığını bildirmişti.

Atalay, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ve milletvekillerine seslendiği ilk açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"TBMM bugün yeni yasama yılına başlıyor. Hatay halkının en zor günlerinde verdiği kararla seçtiği milletvekili olarak benim de orada olmam gerekirken tümüyle hukuksuz olarak cezaevindeyim.

Zaten ülkemizdeki mevcut yargı sistemi nedeniyle haksız bir kararla tutuklu olduğumu şimdilik bir kenara bırakalım.

Anayasal açıdan seçildiğim gün 'yargılamanın durması', tahliye edilmem ve yemin ederek görevime başlamam gerekiyordu. Hukuksuzca engellendi.

Anayasa Mahkemesi haklarımın ihlal edildiğine dair karar verdi. Tahliye edilmem gerekirdi. TBMM'de Anayasa Mahkemesi'nin Türk hukukunda verilmesi mümkün olmayan dediği bir kararı okuyarak hukuki karşılığı olmayan bir adımla milletvekilliğim fiili durum yaratılarak düşürülmeye çalışıldı.

Anayasa Mahkemesi o işlemin 'yok hükmünde' olduğunu karara bağladı. Görevi gereği bir milletvekilinin hakkını, hukukunu koruması gereken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, sorumluluğunu yerine getirebilecek bir duruş sergilememekte ısrar etmektedir. Bugün yeni yasama yılına başlarken, seçilmiş bir milletvekili olarak TBMM Sayın Başkanı'nı yeniden, bir kez daha görevini yapmaya davet ediyorum.

Başka bir ülkedeki bir siyasetçinin hapiste tutulmasını haklı olarak 'siyasilerin yeri hapishane olamaz' sözleriyle kınayan ve özgürlüğünü talep eden Sayın Başkan'a başkanlığını yaptığı Meclis'in seçilmiş bir milletvekiline karşı da sorumlulukları bulunduğun ne yazık ki hatırlatmak zorundayım.

Sayın milletvekilleri, yapılacak işlem bellidir. Sayın Başkan, AYM Kararı gereği adımı kütüğe tekrar yazacaktır. Başkaca bir karara ve işleme gerek yoktur. Her birimizin Anayasa'ya uygun davranma sorumluluğunu yerine getirmesi artık ertelenemez. Sizlerin de TBMM Başkanı'na, Anayasa'dan kaynaklanan yükümlülüklerini ve sorumluluklarını hatırlatmanız önemlidir.

Sevgili yurttaşlar, çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığım ortadadır. Ancak hakkını alamayan tek kişi olmadığımı da biliyorum. Bu ülkeyi emeğiyle ayakta tutan milyonlarca insan güvenli bir evde yaşamak, çocuğunu okula tok göndermek, hastalandığında nitelikli sağlık hizmeti almak, çalışırken ve emekli olduğunda insanca yaşamak istiyor. Ekmeğini kazanırken ölmek istemiyor.

Oysa çocuklarımız okula aç gidiyor, sağlık bir kazanç kapısına dönüşüyor, milyonlarca yurttaşımız olası bir depremde canını yitirme riskiyle yaşamaya mahkûm ediliyor. Tüm bunlar yaşanırken, hücrenizde bir emekli yurttaşın 'Para için değil, onurum için' yazılı bir döviz taşırken, kendi hayatına son verdiğini öğrenirseniz ne yaparsınız? Üstelik bunun yaşandığı yerin Anayasa Mahkemesi önü olduğunu gördüğünüzde... Depremzedelerin oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olarak, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen hukuksuzca cezaevinde olup bunları görseniz, dört duvar arasında sessizce oturur muydunuz?

Sevgili yurttaşlar, aralarında benim de olduğum yüzlerce seçilmiş, siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar sadece siyasi tutumları nedeniyle, haksız hukuksuz biçimde cezaevlerinde tutuluyor. Bizden tüm yaşananlara razı olmamız, olan biteni talihsizlik sayıp susmamız bekleniyor. Susmayacağım. Hatay halkı beni, kendisi adına söz söylemem ve hesap sormam için seçti. O görevden vazgeçmeyeceğim.

Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Meclis'in açıldığı bugün, Hatay halkının gasp edilen temsil hakkını ve emekçilerin, yoksulların, bilcümle halkımızın, adalete aç olanların duyulmayan sesini duyurmak için 24 saatlik açlık grevine başlıyorum. Bu aynı zamanda, Anayasa'ya uyulması, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve görevimi yapmamın önündeki engelin kaldırılması için bir çağrıdır. Ülkenin sorunlarını kendi sorunu bilen herkesi sesini yükseltmeye çağırıyorum. Bizi kendimizden başkası kurtarmayacak. Haklarımızı, ülkemizi ve geleceğimizi birlikte kazanacağız."

HAKKINDAKİ KESİN KARARA RAĞMEN CEZAEVİNDE TUTULUYOR

2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilmesine rağmen Gezi Parkı davası gerekçe gösterilerek tahliye edilmeyen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi, 25 Ekim 2023’te seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına uymayarak Atalay’ın tahliye edilmemesi yönünde karar verdi.

Sürecin devamında AYM’nin verdiği ikinci ihlal kararı da alt mahkemelerce uygulanmadı ve Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulu’nda okutularak Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü.

Anayasa Mahkemesi ise bu işlemin ardından aldığı kararda, kendi ihlal kararlarının bağlayıcı nitelikte olduğunu ve Atalay hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmünün varlığından hukuken söz edilemeyeceğini netleştirdi. Yüksek Mahkeme'nin Atalay hakkındaki vekilliğin düşürülmesi işlemini fiilen geçersiz saymasına karşın, Atalay cezaevinde tutulmaya devam ediyor.