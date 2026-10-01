Son dakika | Erdoğan'ın da katıldığı Meclis açılış töreninde Can Atalay dövizleri açıldı!

Meclis yeni yasama dönemine başladı. Numan Kurtulmuş'un konuşması ile yeni yasama yılı açıldı. AYM'nin birden fazla hak ihlali kararı verdiği tutuklu milletvekili Can Atalay, bu sabah AYM kararlarının uygulanması için açlık grevini başlattığını duyurmuştu.

ERDOĞAN'IN DA KATILDIĞI MECLİS'TE DÖVİZLER AÇILDI

Yeni yasama dönemi için Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan da Meclis'e geldi. Erdoğan'ın da Meclis'te olduğu sırada vekillere Can Atalay dövizleri dağıtıldı. Vekiller Can Atalay dövizleri tuttu.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI DİYEREK AÇLIK GREVİNE BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

Cezaevindeki tutuklu milletvekili Can Atalay, TBMM'nin yeni yasama yılının başladığı bugün yaptığı açıklamada, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin AYM kararının uygulanmadığını belirterek “Artık bıçak kemiğe dayanmıştır” dedi. Atalay, Hatay halkının temsil hakkının ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması için 24 saatlik açlık grevine başladığını duyurdu.