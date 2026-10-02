Fon mağduru yaşadıklarını tek tek anlattı: Devlete güvenelim dedim anneme mahcubum

Yasal, denetimli ve devlet güvencesinde olduğu söylenen yatırım fonlarına "kendi borsamız kalkınsın" diyerek birikimlerini emanet eden binlerce yurttaş, tek bir gecede paralarının buharlaşmasını izledi. Satış butonlarının kilitlendiği, tasarruf hakkının fiilen gasbedildiği sistemde; birikimiyle küçük bir ofis açmayı hayal eden genç bir hukukçudan yerin altındaki maden işçisine kadar binlerce insan, denetim zafiyetinin ve cezasızlık güvencesinin kurbanı haline geldi.

Yüzlerce milyar liralık fon krizinde birikimleri eriyip giden binlerce küçük yatırımcı günlerdir çalacak bir kapı arıyor. Emeklilik ikramiyeleri, ameliyat paraları, ev ve gelecek hayalleri sistemin çarkları arasında kaybolurken; yaşanan trajediye karşı yetkili kurumların sessizliği ve denetimsizlik mağdurların öfkesini her geçen gün büyütüyor. Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY), Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2) ve Atlas Portföy Serbest Fon (DFI) yatırımcısı olan Hazel Köse, devlet denetimindeki bir sistemde kuruş kuruş biriktirdiği geleceğinin nasıl yok edildiğini Cumhuriyet'ten Gülnur Saydam'a anlattı.

"KUMBARAM GİBİ GÖRDÜM 16 EYLÜL SABAHI HER ŞEY BİTTİ"

Şubat ayından bu yana eline geçen her kuruşu sisteme emanet ettiğini belirten Köse, süreci adeta bir kumbara mantığıyla işlettiğini ifade etti:

"Öylesine güven verici bir ortam vardı ki herhangi bir problem olmayacağına, olsa dahi devlet güvencesi olduğuna sonsuz güveniyorduk. Ta ki 16 Eylül gününe kadar."

Her gün fon tablolarını titizlikle takip eden Köse, 16 Eylül sabahı gördüğü tablodaki gariplik üzerine daha büyük bir çöküş yaşamamak için derhal satış emri verdi. Düşük riskli gördüğü TP2 fonundaki birikimini ilk etapta korumaya çalıştıysa da, vahameti fark edince gün içinde onu da satmak istedi. Ancak sistem adeta küçük yatırımcının aleyhine kilitlendi; satış emirleri sistem tarafından keyfi biçimde iptal edildi.

Ertesi gün, 17 Eylül sabahı saat 08.30'da emrini bir kez daha yineleyen Köse, bu kez doğrudan "ret" cevabıyla karşılaştı. "Kendi paramız üzerindeki tasarruf yetkimiz kısıtlandı" diyen Köse, alın terinin organize bir ihmal zinciri ve kötü niyetle çalındığını vurguladı.

"ANNEME 'DEVLETİMİZE GÜVENELİM' DEDİM ŞİMDİ YÜZÜNE BAKAMIYORUM"

Köse için bu kayıp yalnızca rakamlardan ibaret değil; yılların emeği ve hayallerinin enkazı anlamına geliyor. Fonlara annesiyle birlikte, mezuniyetinin ardından mesleğini icra edebileceği küçük bir çalışma ofisi alabilmek amacıyla girdiklerini anlatan Köse, yaşadığı vicdani yükü şu sözlerle paylaştı:

"Annem altın ve döviz gibi geleneksel yatırım araçlarını tercih etmek istiyordu. Ben aksine hem devletimize hem sisteme güvenerek, tamamen Türk genci olduğumu düşünerek kendi borsamız olan Borsa İstanbul'da yatırım yapmamız gerektiğini düşündüm. Şu anda hem pişmanım hem üzgünüm hem de anneme karşı çok mahcubum."

Üstelik bu ağır yıkım, Köse'nin mesleki geleceğini belirleyecek en kritik döneme denk geldi. Aylardır hazırlandığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (HMGS) geçtiğimiz pazar günü girdiğini belirten Köse, "Son zamanlarıma gelmişken yaşanan bu kriz moralimi yerle yeksan etti. Sınava da odaklanamadım. Günlerdir uyku uyuyamıyorum" diyerek yaşadığı psikolojik çöküntüyü aktardı.

YERALTINDAKİ MADENCİDEN ÜÇ AYLIK MAAŞINA GÜVENEN EMEKLİYE: 12 BİN KİŞİLİK DRAM

Sistemin yarattığı tahribat, sosyal medyada bir araya gelen yaklaşık 12 bin kişilik mağdur platformunda daha da görünür hale geldi. Köse, platformdaki mağdur yelpazesinin toplumun en kırılgan kesimlerinden oluştuğunu belirtti:

"Cebindeki son kuruşu fona ekleyenler, ameliyat parasını burada tutanlar, çocuğuna okul harçlığı bile veremeyenler var. Bazı emekliler üç aylık maaşlarını para piyasası fonlarına yatırmış. İhtiyaçları olduğunda paralarını çekebileceklerini sanıyorlardı. Çoğu akıllı telefon kullanmayı, mobil bankacılığı bile doğru dürüst bilmeyen insanlar; satış emri dahi veremediler."

Köse, bir başka yatırımcının yaşadığı acı örneği de aktardı: 16 Eylül günü yerin yüzlerce metre altında çalışan bir maden işçisi, vardiyada olduğu için telefonuna erişemedi, satış emri veremedi. 17 Eylül'den itibaren hesabında eksi bakiyeleri ve ana parasının hızla eridiğini gördükçe psikolojik bir girdaba sürüklendi.

"İNTİHAR ETMEK İSTİYORUM" ÇIĞLIKLARI

Gruptaki çaresizliğin tehlikeli boyutlara ulaştığını aktaran Köse, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde platformda "İntihar etmek istiyorum" mesajlarının yayılmaya başladığını, can kaybı yaşanmaması için insanları tek tek arayarak telkin etmeye çalıştığını anlattı.

Vatandaş can derdine düşmüşken, sistemi denetlemekle yükümlü mekanizmalar ise kapılarını kapattı. Milletvekillerine mektuplar yazan, makamları arayan Köse, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) açıklamalarının soru işaretlerini gidermemesi üzerine avukatıyla birlikte kurumun kapısına dayandı. Ancak sonuç tam bir hayal kırıklığı oldu:

"Pazartesi günü avukatımla beraber SPK'ya gittik. Fakat bizi kurumun içerisine bile almadılar. Avukatım bir uzmanla görüşmek istedi fakat karşımız kapı duvardı. Ben bir vatandaş olarak milletvekillerimizle, yargı mensuplarıyla görüşüp danışabiliyorken SPK nasıl bir yapılanma ki karşımızda muhatap bulamıyoruz? Çok ilginç."

KUMAR VE PONZİ ETİKETİ

Köse, yaşanan yıkımın ardından bazı çevrelerin ve sosyal medya kullanıcılarının küçük yatırımcıları hedef alarak "Ponzi", "Çiftlik Bank" veya "kumarbaz" yakıştırması yapmasına sert tepki gösterdi. Devletin resmi izin verdiği, yasal çerçevede faaliyet gösteren fonları tercih ettiklerinin altını çizen Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Fonları kolay yatırım aracı olarak gördüğümüz için kumar gibi yasal olmayan yapılarla ilişkilendirmeleri, Çiftlik Bank atıfları ve daha sayamadığım onca söylem beni oldukça rahatsız ediyor. Ben Türk genci ve küçük yatırımcı olarak ülkeme de katkım olsun düşüncesiyle kendi borsamıza yatırım yapıyorum. Bana bağlı olmayan sebeplerle, denetim boşlukları yüzünden zarar görüyorum. Karşılığı ise böyle nahoş söylemler oluyor. Oldukça üzgün ve sitemliyim."

MAĞDURLAR HESAP SORULMASINI İSTİYOR

Krizin ulaştığı boyut üzerine SPK, tasfiye edilen fonların yatırımcılarına bir ara ödeme yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, 1 milyon TL'nin altında yatırımı olanlara ana paranın tamamının, bu tutarın üzerindekilere ise ilk etapta 1 milyon TL'lik kısmının ödeneceği; ödemelere de para piyasası fonlarından başlanacağı bildirildi.

Ancak bu açıklama mağdurların güvensizliğini gidermeye yetmedi. Ödemelerin takvimi ve işleyişi konusundaki belirsizliğe dikkat çeken Hazel Köse, meselenin yalnızca para iadesiyle kapatılamayacağını vurguladı. Köse, sürecin arkasındaki asıl sorumluların gizlenmemesi gerektiğini belirterek feryadını şu sözlerle noktaladı:

"Ödemelerimizin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı konusunda açıkça aydınlatılmak istiyoruz. Ancak en önemlisi; bu fon mağduriyetini yaratan, bu sisteme göz yuman kişi veya kurumların derhal kamuoyuyla paylaşılmasını ve hesap vermesini istiyoruz."