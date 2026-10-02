AKP fon skandalında hesap sormak için 15 gün süre vermiş

Fon skandalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de açılış gündemi oldu. TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM açılış konuşmasında "Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Herkesin merakla beklediği ise yüz binlerce insanın parasının spekülasyon sonucu erimesine neden olanların hesap verip vermeyeceğiydi. AKP kulislerinde "Krizin aşılması için gerekli yol haritası netleşip hayata geçirilince işin aktörleriyle ilgili adımlar birbirini izleyecek" denildi.

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, fon krizine ilişkin iktidar partisi kulislerinde konuşulanları aktardı. Zeyrek'in yazısından ilgili bölüm şöyle: