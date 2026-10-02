AKP fon skandalında hesap sormak için 15 gün süre vermiş
Borsada yaşanan fon skandalına ilişkin sorumluların hesap vermesi beklenirken AKP kulislerinde tarih verilmeye başlandı. AKP'li kaynakların verdiği bilgiye göre "15 gün sonra herkes hesap verecek" denildi.
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Fon skandalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de açılış gündemi oldu. TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM açılış konuşmasında "Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz" ifadelerini kullandı.
Herkesin merakla beklediği ise yüz binlerce insanın parasının spekülasyon sonucu erimesine neden olanların hesap verip vermeyeceğiydi. AKP kulislerinde "Krizin aşılması için gerekli yol haritası netleşip hayata geçirilince işin aktörleriyle ilgili adımlar birbirini izleyecek" denildi.
Nefes yazarı Deniz Zeyrek, fon krizine ilişkin iktidar partisi kulislerinde konuşulanları aktardı. Zeyrek'in yazısından ilgili bölüm şöyle:
- "26 Eylül itibariyle fonlarda bulunan şişirilmiş değer 800 milyar lira civarında. Bu rakam 27’sinde hızla düşmüş ve 600 milyar civarına gelmiş.
- Üzerinde durulan dönem 1 Temmuz 2026 ile 26 Eylül 2026 arası. Bu dönemde tartışmalı fonların hareketliliği zirve yapmış.
- Tartışmalı fonlar yaklaşık 50-60 şirketin hisselerini toplayarak süreci yönetmiş. Yapılan uyarılara rağmen faaliyetlerine devam etmelerinin nedeninin fonculardaki “Ne kadar büyürsek o kadar dokunulmaz oluruz. Bize dokunulursa ekonomi sarsılır diye kimse dokunmaz” özgüveni olduğu değerlendiriliyor.
- Geri ödemelere 10 bin ile 100 bin lirası bulunan mağdurlarla başlanacak. Bunların sayısı 150 bin civarında. Sonra belli kademelerle ilerlenilecek.
- En önemli şey, borsaya güvenin yeniden canlanması. Fonlarda 18-20 milyar dolar görünüyor ama borsada işlem olmayınca ekonomimiz üzerindeki zararı bunun beş katını aşabiliyor. Ekonomi yönetimi, yatırımcıların borsaya dönebilmesi için güven artırıcı önlemler almayı sürdürecek.
- Borsaya ve genel ekonomiye etkisi nedeniyle krizin suhuletle çözülmesi gerekiyor. Öncelikle mağdurların kurtarılmasına ve piyasanın canlandırılmasına ihtiyaç var. Bu nedenle bütün enerji sorunun çözülmesine veriliyor. Krizin aşılması için gerekli yol haritası netleşip hayata geçirilince işin aktörleriyle ilgili adımlar birbirini izleyecek. O nedenle 15 gün sabretmek lazım. 15 gün sonra bütün sorumlular hesap vermeye başlayacak.”
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi