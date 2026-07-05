Burdur'da hastaneye diye çıktı Yozgat'taki sevdiğine kaçtığı ortaya çıktı

Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Çamlıdere köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Sudenaz S., 2 Temmuz tarihinde Isparta Şehir Hastanesi'ne gideceğini belirterek sabah saatlerinde evden ayrıldı. Gün içinde kızından haber alamayan baba Birkan S., saat 16.00 sularında Sudenaz'a telefonla ulaştı. Genç kız, babasını arayarak "Kayseri'ye gittim. Kayserili biriyle birlikteyim" deyip telefonu kapattı. Bu kısa görüşmenin ardından kızına bir daha ulaşamayan baba, vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine giderek kayıp ihbarında bulundu ve arama çalışmaları başlatıldı.

HABERLERİ GÖRÜNCE KARAKOLA KOŞTU

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan Sudenaz, basında kendisi hakkında çıkan haberleri görünce beraberinde gittiği Mesut V. ile birlikte Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki jandarma karakoluna gitti. Genç kız, durumu yetkililere bildirdi. Sorgun Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından ifadesine başvurulan Sudenaz S., "Ben 18 yaşındayım. Kendi isteğimle Mesut V. ile habersizce kaçtım. Aileme nereye gittiğimi söylemedim. Dün kendimizle ilgili haberlerin yayımlandığını görünce Yozgat ili Sorgun ilçesinde jandarmaya gidip burada olduğumuzu beyan ettik. Babamla telefonda konuştuk. Mesut V. ile bu hafta içinde nikah kıyıp daha sonra Ağlasun ilçesi Çamlıdere köyüme ailemin yanına gelerek ziyaret edeceğim" diye konuştu.

"HAYATTA OLDUĞU İÇİN SEVİNÇLİYİM"

Günlerdir kızından gelecek iyi bir haberi bekleyen baba Birkan S., kızının hayatta olmasından ve sağ salim bulunmasından dolayı büyük bir sevinç yaşadığını dile getirdi. Birkan S. ise "Kızımın Yozgat Sorgun'da bulunmasından ve hayatta olmasından dolayı sevinçliyim. Kızımın bulunmasında özellikle ulusal basındaki haberlerin büyük etkisi olduğunu, bu yüzden emeği geçen başta basın kuruluşları, basın emekçileri ve jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)