Burak Oğraş’ın ölümü için Adalet Bakanlığı devrede: Özel ekip kuruldu

Antalya'da 2011 yılında Rixos Otel havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın ölümüyle ilgili adalet arayışında yeni bir aşamaya geçildi. Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, oğlunun ölümüne ilişkin hazırlanan dosyayı Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Cinayetler Birimi'ne teslim ettiğini duyurdu.

Oğraş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dosyaya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporu da eklediğini belirtti.

DOSYA İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Murat Oğraş, Bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında kendisine dosyaya yönelik özel bir ekip oluşturulduğunun bildirildiğini aktardı.

Oğraş'ın paylaşımına göre ekip, kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içerisinde çalışma yürütecek. Dosyanın ayrıca Bakanlık hâkimleri tarafından incelendiği bilgisi de kendisine iletildi.

Oğraş, Bakan Özel Kalemi ile gerçekleştirdiği görüşmede dosyaya ilişkin bilgilerin ayrıntılı şekilde not alındığını ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e iletileceğinin kendisine söylendiğini belirtti.

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO RAPORU DA DOSYAYA EKLENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirmesiyle Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporun da Bakanlık birimine sunulduğunu açıklayan Oğraş, böylece yıllardır sürdürdüğü adalet mücadelesinde dosyanın yeniden ilgili birimlerin gündemine taşındığını belirtti.

Murat Oğraş, açıklamasında oğlunun ölümüyle ilgili mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Oğraş, "Oğlum Burak için 16 yıldır verdiğim adalet mücadelesi, katilleri yargılanıp en ağır cezayı alana kadar artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.