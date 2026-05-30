Faili meçhuller için harekete geçildi: Oğraş, Kadirova ve Kaharman dosyaları sil baştan!

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı”, kasten öldürme ve kayıp şahıs dosyalarını yeniden mercek altına aldı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde 75 ilde bulunan toplam 638 dosya ve 693 maktul hakkında kapsamlı bir analiz süreci başlatıldı.

Yeni oluşturulan birimin, özellikle kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanında karşılık bulmamış dosyaların aydınlatılmasına odaklanacağı, bu süreçte başsavcılıklarla yakın koordinasyon içinde çalışacağı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, faili meçhul 638 dosyanın yanı sıra bayramın ardından bine kadar yeni dosya daha incelemeye alınacak.

İncelenecek dosyalar arasında Nadira Kadirova, Yeldana Kaharman ve Rixos Otel'de hayatını kaybeden Burak Oğraş'ın da olduğu öğrenildi.

BURAK OĞRAŞ

Burak Oğraş, 2011 yılında Antalya'da staj yaptığı lüks bir otelin boş havuzunda ölü bulundu. O dönem henüz 16 yaşında olan Oğraş’ın ölümü kayıtlara ilk etapta "intihar" veya "yüksekten düşme" olarak geçirilse de ailesinin ve avukatlarının ısrarlı takibi sonucu olayın cinayet olduğuna dair çok güçlü deliller ve şüpheliler ortaya çıktı. Baba Murat Oğraş’ın yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesi neticesinde, dönemin emniyet yetkililerinin ihmalleri ve otel sahibinin nüfuzu nedeniyle cinayetin karartılmaya çalışıldığı iddiaları sık sık gündeme geldi.

NADİRA KADİROVA

Özbekistan vatandaşı 23 yaşındaki Nadira Kadirova, Eylül 2019'da bakıcı olarak çalıştığı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Şanlıurfa Milletvekili Şirin Ünal'ın Ankara'daki evinde, Ünal'a ait silahla vurulmuş olarak bulundu.

Ankara Emniyeti olayın ardından hızlı bir şekilde "intihar" açıklaması yaptı ve kısa sürede takipsizlik kararı verildi. Ancak Kadirova’nın arkadaşlarına ölümünden önce tacize uğradığını söylediği iddiaları, olay yeri incelemesindeki eksiklikler ve otopsi sürecindeki soru işaretleri kamuoyunda ve mecliste büyük tepki topladı.

YELDANA KAHARMAN

Kazakistan uyruklu 21 yaşındaki Yeldana Kaharman, Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrenciyken ve yerel bir televizyon kanalında sunuculuk yaparken, Mart 2019'da evinde ölü bulundu.

Kaharman'ın ölümünden bir gün önce, dönemin eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu olan AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile röportaj yapmak için gittiği ve orada cinsel saldırıya uğradığı iddiaları, sonraki yıllarda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarıyla Türkiye gündemine oturdu.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, faili meçhul dosyaların çözümüne yönelik kurumsal kapasitenin güçlendirildiğini ifade etmişti. Gürlek, ülke genelinde yapılan taramalar sonucunda elde edilen verilerle geniş çaplı bir inceleme sürecinin başlatıldığını kaydetmişti.

Açıklamasında delil temelli ve titiz bir çalışma yürütüleceğinin altını çizen Gürlek, “Cezasızlığa geçit vermeyeceğiz” mesajı verdi. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde adalet sisteminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Gürlek, her dosyada hakikatin ortaya çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmişti.