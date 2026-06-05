Buca Belediyesi soruşturmasında Başkan Görkem Duman dahil 51 kişiye tutuklama talebi

Buca Belediyesi soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Görkem Duman dahil 54 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 gündür gözaltında olan Görkem Duman’ın da bulunduğu 51 kişi hakkında tutuklama, 3 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Haziran'da Buca Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

65 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmada aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı müteahhitlerin de bulunduğu 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon neticesinde, aralarında Görkem Duman, Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da olduğu 54 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Dört günlük gözaltı süresinin ardından emniyetteki yasal süreçleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

51 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA İSTENDİ

Savcılık, aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da bulunduğu 51 şüpheliyi tutuklama, 3 şüpheliyi ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. (ANKA)