Son Dakika | Beykoz Belediyesi davasında Alaattin Köseler’in tutukluğunun devamı istendi

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Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Alaattin Köseler’in tutukluğunun devamı istendi.

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen “ihaleye fesat karıştırma” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 kişinin yargılandığı davada dördüncü duruşma görüldü.

Kartal Anadolu Adliyesi’nde görülen davanın duruşması, konferans salonunda başladı. Tutuklu sanıklar Alaattin Köseler duruşma salonunda hazır bulundu.

DİLEK İMAMOĞLU DA İZLEDİ

Öte yandan, aynı adliyede görülen İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu davasını takip etmek üzere gelen çok sayıda kişi, söz konusu duruşmanın ertelenmesinin ardından Beykoz Belediyesi davasının görüldüğü salona geçti.

Duruşmayı izleyenler arasında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Özgür Çelik de yer aldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Mahkemede, bilirkişi raporuna ilişkin tarafların taleplerinin alınmasının ardından savcıdan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, Alaattin Köseler ile Veli Gümüş’ün cezaevindeki durumlarının sürdürülmesini talep etti.

BİR KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Savcı ayrıca, tutuklu Havva Dindar’ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin ise devam etmesi yönünde görüş bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 kişi “ihaleye fesat karıştırma” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla yargılanıyor.

İddianamede Alaattin Köseler hakkında; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma”, “zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık” ve “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın 28 Nisan’da görülen üçüncü duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların durumunu değerlendirdi. Duruşmada savunma yapan Köseler, hakkındaki yargılamanın siyasi saiklerle yürütüldüğünün altını çizdi.