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Halk TV Türkiye Bu kadarı da pes! Uyuşturucuyu sakladıkları yer röntgenlerinde ortaya çıktı

Bu kadarı da pes! Uyuşturucuyu sakladıkları yer röntgenlerinde ortaya çıktı

Diyarbakır'da emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeyi kapsüller halinde içlerinde taşıdıkları belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

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Bu kadarı da pes! Uyuşturucuyu sakladıkları yer röntgenlerinde ortaya çıktı
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Diyarbakır'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeyi kapsüller iç beden muayenelerinde ortaya çıktı. Şüphelilerin midelerinden 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 2 Eylül'de operasyon düzenledi.

Uyuşturucuları midesi ve bağırsaklarına koyup taşımışUyuşturucuları midesi ve bağırsaklarına koyup taşımış

Yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli takibe alındı. Operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak midelerinde taşıdıkları tespit edildi.

Bu kadarı da pes! Uyuşturucuyu sakladıkları yer röntgenlerinde ortaya çıktı - Resim : 2

Şüpheliler sağlık kuruluşuna götürülerek iç beden muayenesinden geçirildi. Yapılan işlem sonucunda 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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