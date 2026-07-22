Halk TV Türkiye Uyuşturucuları midesi ve bağırsaklarına koyup taşımış

Uyuşturucuları midesi ve bağırsaklarına koyup taşımış Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, midesi ve bağırsaklarında kapsüller halinde 432 gram sentetik uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli ile ona yardım ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.