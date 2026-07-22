Uyuşturucuları midesi ve bağırsaklarına koyup taşımış
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, midesi ve bağırsaklarında kapsüller halinde 432 gram sentetik uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli ile ona yardım ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde girişinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu M.N'nin, midesi ve bağırsaklarında taşıdığı uyuşturucuyu Eskişehir'e getireceği bilgisine ulaşıldı.
MİDESİNE VE BAĞIRSAKLARINA UYUŞTURUCU KAPSÜLLERİ SAKLAMIŞ
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Eskişehir'de düzenledikleri operasyonda M.N. ile ona yardım ettiği belirlenen İ.A.'yı gözaltına aldı.
Şüphelilere yönelik aramalar ve hastanede yapılan tıbbi tetkikler sonucunda, M.N'nin midesi ve bağırsaklarında kapsüller halinde gizlenmiş 70 parça halinde toplam 432 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.
Şüphelinin midesi ve bağırsaklarından çıkarılan uyuşturucu maddelere el konulurken, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tedavisi tamamlanan İran uyruklu M.N'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
(AA)