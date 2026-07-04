Boynunda ne kırık ne iz vardı intihar denip dosya kapatıldı: Tırnağındaki DNA kimin bakılmadı

"BOYNUNDA NE KIRIK NE İZ VARDI, İNTİHAR DENİP DOSYA KAPATILDI"

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre, 24 yaşındaki Ceren Ünal, 16 Eylül 2021'de Ankara'daki evinde asılı halde bulundu. Ölümünden 11 ay sonra hazırlanan otopsi raporunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünal'ın intihar ettiği sonucuna vararak dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.

Ceren Ünal'ın annesi Yurdagül Doğan ise dosyanın yeniden açılmasını istedi. Doğan, kızının boynunda ne ip izi ne de kırık bulunduğunu, buna rağmen olayın arka planının araştırılmadan dosyanın kapatıldığını savundu.

Apartman görevlisinin, olay günü kendisini Ceren'in arkadaşı olarak tanıtan bir erkeğin uzun süre bina çevresinde dolaştığını söylediğini aktaran Doğan, buna rağmen kamera kayıtları, HTS kayıtları ve telefon incelemesi yapılmadığını belirtti. Kamera kayıtları için olaydan 25 gün sonra çalışma yapıldığını, kayıtların ise bu süreçte silindiğinin öğrenildiğini ifade etti.

"TIRNAĞINDAKİ DNA KİMİN BAKILMADI"

Yurdagül Doğan, otopsi raporunda kızının sağ el tırnağının altında bir erkeğe ait DNA tespit edildiğini ancak bu DNA'nın kime ait olduğunun araştırılmadığını söyledi.

Kızının Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, yaşam dolu biri olduğunu belirten Doğan, olaydan bir gün önce saçını boyattığını, alışveriş yaptığını, yeni ayakkabı aldığını ve ertesi gün için arkadaşıyla konser planı yaptığını anlattı.

Doğan ayrıca, otopside küçük çaplı beyin kanaması bulgusuna da rastlandığını belirterek tüm bu ayrıntıların yeniden araştırılmasını talep etti.