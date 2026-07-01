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Yardım bahanesiyle çağırdı... Müzik öğretmeni baldızını boğarak öldürdü

ABD’nin New York eyaletinde bir müzik öğretmeni, eşi şehir dışındayken baldızına saldırıp boğarak öldürmek ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. Olayın ardından 911’i kendisi arayan şüpheli, gözaltına alındı ve cinayetle yargılanmaya başlandı.

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Yardım bahanesiyle çağırdı... Müzik öğretmeni baldızını boğarak öldürdü

ABD’nin New York eyaletinde 27 yaşındaki bir müzik öğretmeni, baldızını öldürmek ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanarak tutuklandı. Olay, Long Island bölgesinde bulunan North Massapequa’daki bir evde yaşandı.

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Nassau County Polis Departmanı ve savcılık makamlarının açıklamalarına göre, Joseph Horner isimli müzik öğretmeni, eşi şehir dışında bir bekârlığa veda partisindeyken, aynı evde yaşadığı 25 yaşındaki baldızı Victoria Castle’a saldırdı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Yardım bahanesiyle çağırdı... Müzik öğretmeni baldızını boğarak öldürdü - Resim : 2

İddialara göre Horner, Castle’dan kendisine piyano taşımada yardım etmesini istedi. Ardından genç kadına arkadan saldırarak boğazını sıkan öğretmen, kadını bayılana kadar nefessiz bıraktı. Savcılık, Horner’ın daha sonra Castle’a cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Saldırının ardından Horner’ın 911’i kendisinin aradığı ve olay yerine gelen polislere suçunu itiraf ettiği belirtildi. Ağır yaralanan Victoria Castle, hastaneye kaldırıldı ancak kısa süre içinde hayatını kaybetti.

2017'DEN BERİ TAKINTILI

Savcılık, Horner’ın baldızına karşı uzun süredir saplantılı duygular beslediğini ve bu durumun 2017 yılına kadar uzandığını ileri sürdü. Şüphelinin, aynı zamanda kurbanla ilk tanışmasının eşiyle tanıştığı döneme denk geldiği aktarıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olayın ardından Horner’ın çalıştığı Oceanside School District tarafından görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. Okul yönetimi, iddiaların “son derece ciddi ve rahatsız edici” olduğunu belirterek sürecin yakından takip edildiğini duyurdu.

Joseph Horner, ikinci derece cinayet ve cinsel saldırı suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılarak kefaletsiz olarak tutuklu yargılanmasına karar verildi. Sanık ise suçlamaları reddederek “suçsuz olduğunu” iddia ediyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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