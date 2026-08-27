Bottan göle düştüler imdatlarına vatandaş yetişti! O anlar kamerada

Bursa’nın İznik ilçesinde gölde Zodyak botla gezintiye çıkan 3 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengelerini kaybederek suya düştü. Gölde teknesiyle seyir halinde olan Kadir Topçu ve beraberindeki vatandaşlar, suya düşen 3 kişiyi kurtararak kıyıya ulaştırdı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DENGELERİNİ KAYBEDİP GÖLE DÜŞTÜLER

Olay, saat 18.30 sıralarında İznik Gölü’nde meydana geldi. Zodyak botta bulunan E.H., E.Ö. ve A.G., belirlenemeyen bir nedenle dengelerini kaybederek suya düştü. Bu sırada gölde kendi teknesiyle seyir halinde olan Kadir Topçu, 3 kişinin suya düştüğünü fark etti. Durumu ihbar eden Topçu, ardından teknesiyle kazazedelerin yardımına yöneldi.

ÜÇ KİŞİ SUDAN ÇIKARILDI

Topçu ve beraberindeki vatandaşlar, suda mahsur kalan 3 kişiyi tekneye alarak limana getirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kazazedelerden E.H.’nin ayağından hafif şekilde yaralandığı, E.Ö. ve A.G.’nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kadir Topçu ve beraberindekiler, daha sonra göle yeniden açılarak kazazedelere ait Zodyak botu da kıyıya getirdi.

"HEMEN MÜDAHALE ETTİM"

Yaşananları anlatan Kadir Topçu, “Seyir halinde giderken 3 kişinin suya düştüğünü gördüm. Hemen müdahale ettim. Birinin ayağında yaralanma vardı. Kurtardık, limana getirdik. Limanda ambulans, jandarma ve polis eşliğinde hastaneye kaldırıldılar. Tekrar botu kurtarmaya gittik. Botun da gazı takılı kalmış. Bu sefer arkadaşın teknesiyle gittik, botu da kurtardık. Herkesin durumu inşallah iyidir. Bunu kim olsa yapar, insanlık görevidir. Suyun içinde biraz mücadele veriyorlardı. Bayağı bitkin ve yorgun düşmüşlerdi. Kurtardık, tekneye aldık arkadaşları ambulansa teslim ettik” dedi. (DHA)