Boşkomiserden rüşvete skandal kılıf! "Ekip otosu için istedim" dedi

Denetimli serbestlik kapsamındaki imza usulsüzlüğü nedeniyle meslekten çıkarılan karakol amirinin savunmasındaki “lastik” ayrıntısı dikkat çekti. Başkomiser, örgüt lideri O.K.’den rüşvet değil “Ekip otosu için bir adet lastik talep ettiğini” öne sürdü. Danıştay ise meslekten çıkarma cezasını hukuka uygun buldu.

Danıştay 2. Dairesi, meslekten çıkarma cezasına itiraz eden karakol amiri başkomiserin temyiz başvurusunu reddetti. Daire, verilen disiplin cezasının usul ve hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Dosyaya göre örgüt lideri O.K.’nin eşi N.K., denetimli serbestlik kapsamında imza vermesi gereken gün polis merkezine gitmedi. N.K.’nin daha sonraki bir tarihte imza attığı belirlendi.

Yapılan incelemede, karakol amiri başkomiserin bu duruma göz yumduğu tespit edildi. Başkomiser ile O.K. arasındaki telefon görüşmeleri de dosyaya girdi.

EKİP ARACI İÇİNMİŞ

Başkomiser, O.K. ile yaptığı görüşmelerde rüşvet talep etmediğini öne sürdü. “Ekip otosu için bir adet lastik talep ettiğini” savundu.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; ancak yargılama sırasında bu savunma inandırıcı bulunmadı. Mahkeme kararında şu değerlendirmeye yer verildi:

“İddiasının doğru olduğu kabul edilse bile yine de amiri olduğu karakolun ekip otosunun lastik ihtiyaçlarını, karakola imzaya gelen kişilerden karşılama yoluna gitmesinin hukuka uygun olmadığı ve suç olduğu; buna karşın, her ne kadar O.K. isimli şahıstan istediklerinin oto lastiği olduğunu ileri sürmüş ise de aslında bu hususun da gerçekçi olmadığı temin edilmek istenen menfaatin başka olduğu görüşme tapelerinden kolaylıkla anlaşılabilir.”

MESLEKTEN ATILDI

Başkomiserin, N.K.’nin belirlenen tarihler dışında imza atmasına izin verdiği ve olası yaptırımdan kurtulmasını sağladığı belirtildi.

Başkomisere, "Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak" suçlamasıyla “meslekten çıkarma” cezası verildi.

Kararı yargıya taşıyan başkomiserin temyiz başvurusu Danıştay 2. Dairesi tarafından reddedildi. Böylece meslekten çıkarma cezası kesinleşti.

Başkomiser, ağır ceza mahkemesinde görülen davada ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.