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Halk TV Türkiye Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü! 2 saat önceki paylaşımı kahretti

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü! 2 saat önceki paylaşımı kahretti

Hatay'ın Payas ilçesinde 47 yaşındaki Emine Çil, boşanma aşamasındaki 54 yaşındaki eşi K.Ç. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Öte yandan Emine Çil'in olaydan 2 saat önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü! 2 saat önceki paylaşımı kahretti
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. K.Ç. ile boşanma aşamasındaki eşi Emine Çil arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüdü. K.Ç.'nin av tüfeğiyle ateş ettiği Çil, yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çil'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. K.Ç. ise gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü! 2 saat önceki paylaşımı kahretti - Resim : 1

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ÖLDÜRÜLMEDEN 2 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan Emine Çil'in olaydan 2 saat önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Çil'in paylaşımlarında, "Hani çiçekler çok güzel açınca 'yerini sevdi' deriz ya, insan için de aynısı geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var" ve "Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren öl emrini verene kadar oyuna dahilim" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü! 2 saat önceki paylaşımı kahretti - Resim : 3

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü! 2 saat önceki paylaşımı kahretti - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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