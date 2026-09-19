Borsada paraları batıran sigortacı sırra kadem bastı! Alacaklıları eşinin kapısına dayandı: Ölmek istemiyorum

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Sofulu Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Yasemin Uğureli, 18 Ağustos tarihinde izini kaybettiren sigortacı eşi M.U.'nun (42) ardında bıraktığı borç batağıyla baş başa kaldı. Eşinin insanlardan borç alarak borsada batırdığını ve ardından ortadan kaybolduğunu ifade eden Uğureli, polise kayıp başvurusunda bulunmasına rağmen henüz bir sonuç alamadığını belirtti.

"KOCAM KAÇTI, KABUSU BİZ YAŞIYORUZ"

Eşinin borsa tutkusu yüzünden ailesinin hedef haline geldiğini söyleyen Yasemin Uğureli, yaşadığı kabusu şu sözlerle dile getirdi:

"Eşimin mart ayından bu yana tefecilere ve insanlara borçlandığını öğrendim. Benimle hiçbir zaman bu konuları paylaşmazdı. Piyasaya yüklü miktarda borç yaptıktan sonra 18 Ağustos'ta birdenbire ortadan kayboldu. Onun kaçışıyla hiçbir alakam yok, nerede olduğunu da gerçekten bilmiyorum."

EVİNE SALDIRI DÜZENLEDİLER

Eşine ulaşamayan öfkeli alacaklıların tüm öfkesini kendisinden ve çocuklarından çıkardığını vurgulayan Uğureli, evlerine yönelik düzenlenen saldırıları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Alacaklıların kendilerini sürekli taciz ettiğini belirten genç kadın, "Çocuklarımı kaçırmakla tehdit ediyorlar. Korkudan penceremizi bile açamıyoruz, evimize saldırıyorlar. Psikolojimiz tamamen mahvoldu" dedi.

YETKİLİLERE ACİL ÇAĞRI

Boşanma davası açtığı eşinin bir an önce ortaya çıkmasını ve bu kabusa bir son vermesini isteyen Yasemin Uğureli, şöyle konuştu:

"Kendisine ulaşamayan alacaklıları beni, çocuklarımı ve ailemi tehdit ediyor. Çocuklarım korkudan okula gidemiyorlar. Çocuklarımı kaçırmakla tehdit ediyorlar, pencereden başımızı dışarı çıkaramıyoruz. M.U.'nun bir an önce ortaya çıkmasını ve yaşadığımız bu sıkıntıyı sona erdirmesini istiyorum. Huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Can güvenliğimden korkuyorum, ölmek istemiyorum. Çocuklarımla birlikte güvenle yaşamak istiyorum. Psikolojimiz tamamen altüst oldu. Hayatımız tehlike altında, bir an önce güvenliğimizin sağlanmasını yetkililerden istiyorum." (DHA)