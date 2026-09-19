İstanbul'da İsrail bağlantılı şebekeye operasyonda 45 yabancı uyruklu gözaltında: 20 ülkenin vatandaşı listede

İstanbul'da, İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 201 şüpheli gözaltına alındı. Adli kaynakların verdiği bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında 20 farklı ülkenin vatandaşı bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 248 kişi hakkında çalışma gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 201 kişinin uyruklarına ilişkin yapılan incelemede, 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu tespit edildi.

Verilen bilgilere göre gözaltındaki yabancılar arasında 11 Pakistan, 9 İsrail, 2'şer Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşı bulunuyor.

Listede ayrıca Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşı birer kişi yer alıyor.

Adli kaynaklar, böylece operasyonda gözaltına alınan 45 yabancı uyruklunun toplam 20 farklı ülkenin vatandaşı olduğunu bildirdi.

Kaynakların açıklamasında, gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının isimleri de Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olarak sıralandı.